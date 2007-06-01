هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی تشکیل نشد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نشست سراسری شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 23 و 24 فروردین ماه در دانشگاه بوعلی همدان برگزار شد. انتخاب دو عضو دانشجویی هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی از خروجی های این نشست بود.

پیش از آنکه اعضای دانشجویی هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی انتخاب شوند، جلسات این هیئت در سه شنبه آغاز هر ماه بدون حضور اعضای دانشجویی و صرفا با حضور مسئولین وزارتی و دانشگاهی برگزار می شد. قریب به دو ماه است که از تعیین اعضای دانشجویی این هیئت سپری شده اما جلسه ای توسط آنها برگزار نشده است.