به گزارش خبرنگار مهر، حمید انصاری قائم مقام نشر آثار امام خمینی (ره) در سخنان پیش از خطبه های امروز نماز جمعه تهران با بیان این مطلب اظهار داشت: امام خمینی (ره) ماخذ و مرجع حقانیت و سند نظام جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه اکنون نیازمند بازگویی اظهارات مکرر راه و خط امام خمینی (ره) هستیم ، افزود: امام مرجع همیشگی حقانیت و اصالت انقلاب است.

انصاری افزود:‌علیرغم تلاش فزاینده و شبانه روزی دنیای غرب و استکبار جهانی در تضعیف خط و راه امام و انقلاب اسلامی اما اکنون که 18 سال از دوران رحلت آن امام می گذرد، روز به روز بر آوازه محبوبیت و احساس نیاز به خط امام و تمایلات انسانها بیشتر می شود.

قائم مقام نشر آثار امام خمینی (ره)، راز جاودانگی امام خمینی را در عقیده و نیت الهی ایشان ارزیابی کرد و منطق، خلوص نیت، ایمان استوار، پایداری بر ایمان، صبر و بردباری، شکیبایی در مقابل مشکلات، ایمان حقیقی را راز و رمز پیروزی امام خمینی و ملت بزرگوار ایران در دوران دفاع مقدس توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی درسهای فراوان وجدیدی را به ما آموخت و مهمترین درس احیای دین خدا و ارزش های الهی بود، ادامه داد: روزگاری که فرهنگ های مهاجم شرق و غرب در تمام مراکز فرهنگی و دانشگاهی جهان علیه ما جولان می دادند، مهمترین کار بزرگ امام این بود که در یک فراخوان بزرگ اعلام کند "آی انسانها به راه انبیاء بازگردید."

انصاری در بخش دیگری از سخنانش گفت: همین که معاون وزیر امورخارجه آمریکا اعلام می کند دولت آمریکا باید از تصمیمات قبلی اش عدول کند ، به دلیل تاثیر انقلاب اسلامی است و اینکه آمریکا دریافته است که جمهوری اسلامی ایران نقش تعیین کننده ای را در جهان دارد.

وی افزود: این سخنان را کسی می گوید که هر ساله در کشورش بودجه ای برای مبارزه با ایران تصویب می شود و همین استکبار جهانی است که امروز ملتمسانه از ایران برای برون رفت از منجلابی که برای خود در عراق به وجود آورده، درخواست مذاکره می کند.

انصاری خاطر نشان کرد: خط و راه امام و اندیشه و میراث بزرگ امام، خط و راه بی بازگشتی است که ملت ایران آن را هوشیارانه انتخاب کرد و یقینا با شناختی که از این ملت داریم دست از این راه نخواهد کشید.

قائم مقام نشر آثار امام خمینی ادامه داد: راه امام خمینی، اجرای عدالت، اولویت دادن به رفع نیازهای مستمندان، حشر و نشر مسئولان نظام با طبقات کم درآمد جامعه، ساده زیستی مسئولان، دفاع از آزادی ها و حقوق ملت ایران و تعیین سرنوشت خویش است.

انصاری تاکید کرد: چنانچه کسی بگوید پیرو خط امام است اما به بخشی از آن عمل نکند پیروی او از خط امام ناقص خواهد بود چرا که معجزه خط امام در این است که اصول آن به طور کامل و در همه موارد اجرا گردد.

حمید انصاری یکی از کلیدی‌ترین مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی را نظریه مترقی ولایت فقیه به عنوان تنها وجه مشروعیت حکومت اسلامی در دوران غیبت دانست و گفت: این میراث گرانبهای امام خمینی (ره) را باید مثل جانمان پاس بداریم.

وی خاطر نشان کرد: حضرت امام خمینی فرمودند: پشتیبان نظام ولایت فقیه باشید تا کشور شما برای همیشه آسیب ناپذیر باقی بماند.

انصاری با تاکید بر اینکه پیروزی و موفقیت در پرتو اتحاد کلمه محقق می شود ، اظهار داشت: وحدت کلمه راز ماندگاری نظام است و ما در پرتو پیروی از امام و مقام معظم رهبری این سرمایه ها را به دست آورده ایم.