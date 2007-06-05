6700 نفر نهال خرما در خراسان جنوبی کشت شد

علی اکبر تناکی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به پتانسیل بالقوه این استان در زمینه توسعه نخیلات افزود : از مؤسسه خرمای کشور انتظار داریم تا ضمن بررسی شرایط اقلیمی خراسان جنوبی نسبت به معرفی ارقام مناسب و سازگار جهت توسعه این محصول اقدام نمایند.

وی خاطرنشان کرد : بسیاری از مناطقی خراسان جنوبی از جمله شهرستان های نهبندان و منطقه خور و سرچاه عماری در شهرستان بیرجند استعدادهای بالقوه ای در توسعه نخیلات دارند.

تناکی یادآور شد : در حال حاضر سطح زیر کشت نخیلات در خراسان جنوبی 370 هکتار است که از این میزان زیر کشت، 110 هکتار بارور و 260 هکتار غیر بارور (نهال) .