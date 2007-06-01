هوادار منچستر یونایتد برنده رقابت هنری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سایت اینترنتی شبکه خبری بی بی سی اعلام کرد تابلو نقاشی رنگ روغن گری بارلو 54 ساله با شکست دادن بیش از 1600 شرکت‌کننده از 27 کشور دنیا برنده جایزه 10 هزار پوندی شد و قرار است نقاشی او روی بیلبوردی در نزدیکی استادیوم اولد ترافورد به نمایش گذاشته شود.

این مسابقه هنری را بانک بارکلیز انگلستان تحت عنوان "یافتن ون گوگ" برای هواداران فوتبال ترتیب داده و از آنها خواسته بود در آثار خود شامل نقاشی، عکس، طراحی یا کلاژ به جنبه‌ای از ورزش فوتبال بپردازند که بیش از سایر جنبه‌ها آنها را تحت تاثیر قرار داده است.

از جمله داوران این مسابقه هنری می توان به تدی شرینگهام بازیکن سابق تیم ملی فوتبال انگلستان و باشگاههای تاتنهام و منچستر یونایتد، سر پیتر بلیک هنرمند نامدار و سر کریستوفر فرایلینگ رئیس شورای هنر بریتانیا اشاره کرد.

سر پیتر درباره نقاشی برگزیده شهروند منچستری گفت: "نقاشی گری بی‌درنگ توجهم را جلب کرد. رنگ‌ها و بافت‌های مورد استفاده به شدت گیرا بودند، اما نکته برجسته و شاخص تابلو، داستان نهفته در آن بود. او هیجان و حس رقابت موجود در ورزش ملی ما را به صورت کامل در نقاشی‌اش نشان داده است."