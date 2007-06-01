حضور پرتعداد تماشاگران در ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دو ساعت و سی دقیقه دیگر به آغاز دیدار تیم های پرسپولیس و سپاهان در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام حذفی باقی مانده است ، تماشاگران طرفدار تیم فوتبال پرسپولیس طبقه اول و بخشی از طبقه دوم ورزشگاه آزادی را به خود اختصاص داده اند.

هواداران پرسپولیس از اولین ساعات بامداد امروز راهی ورزشگاه آزادی شدند و در حال کری خواندن برای تیم فوتبال سپاهان هستند. نظم و آرامش خاصی به هنگام ورود تماشاگران در ورزشگاه آزادی برقرار است و نیروی انتظامی در تلاش است تا این دیدار بدون کوچکترین مشکلی برگزار شود.

بازی تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان ساعت 30/16 دقیقه امروز در مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.