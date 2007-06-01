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۱۱ خرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۵۷

حضور پرتعداد تماشاگران در ورزشگاه آزادی

حضور پرتعداد تماشاگران در ورزشگاه آزادی

هواداران تیم فوتبال پرسپولیس با حضور پر تعداد خود بخش عمده ای از سکوهای ورزشگاه آزادی را پر کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دو ساعت و سی دقیقه دیگر به آغاز دیدار تیم های پرسپولیس و سپاهان در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام حذفی باقی مانده است ، تماشاگران طرفدار تیم فوتبال پرسپولیس طبقه اول و بخشی از طبقه دوم ورزشگاه آزادی را به خود اختصاص داده اند.

هواداران پرسپولیس از اولین ساعات بامداد امروز راهی ورزشگاه آزادی شدند و در حال کری خواندن برای تیم فوتبال سپاهان هستند. نظم و آرامش خاصی به هنگام ورود تماشاگران در ورزشگاه آزادی برقرار است و نیروی انتظامی در تلاش است تا این دیدار بدون کوچکترین مشکلی برگزار شود.

بازی تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان ساعت 30/16 دقیقه امروز در مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 495755

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