نمایندگان چهار وزن اول ایران امروز روی باسکول می روند

به گزارش خبرنگارمهر، رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام لئون جلفاییان که همه ساله و با حضور تیمهای مطرح رده سنی جوانان در شهر ایروان رامنستان برگزار می شود صبح فردا در سالن دینامو استارت می خورد.

به همین منظورکشتی‌گیران 4 وزن اول (50، 60 ، 74 و 96 کیلوگرم) شرکت کننده در این رقابتها بعدازظهر امروز روی باسکول می روند تا حریفان خود را بشناسند.

رضا اسدپور در50 کیلوگرم، امیردریکوندی در 60 کیلوگرم ، عادل بالی‌تبار در 74 کیلوگرم و داود گیل نیرنگ در96 کیلوگرم 4 کشتی گیری هستند که برای کشورمان درچهار وزن اول راس ساعت ۱۷ الی۱۷:۳۰ به وقت محلی روی باسکول خواهند رفت.