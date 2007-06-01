به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر نفت در دیدار از پروژه های گازی در پارس جنوبی گفت: از آنجا که ارقام ارایه شده توسط شرکت توتال برای اجرای این پروژه بالا بود به همین دلیل از این شرکت درخواست کردیم در مدت زمانی معقول نسبت به ارزیابی دوباره این مناقصه ها اقدام کند.

غلامحسین نوذری افزود: قرارداد پروژه پارس ال ان جی که در راستای طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی اجرا می شود در سایت دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اصلاحات جدید به زودی نهایی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس ، وی تصریح کرد : این پروژه با مشارکت 50 درصدی شرکت ملی نفت ایران و 30 درصدی شرکت توتال فرانسه و 10 درصدی پتروناس مالزی در سایت 2 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اجرا می شود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با اجرای این پروژه که خوراک آن از فاز 11 پارس جنوبی تامین می شود، دو واحد مایع سازی گاز با ظرفیت تولید سالانه پنج میلیون تن گاز طبیعی مایع در هر یک از خطوط تولید ساخته می شود.

نوذری همچنین درباره قرارداد پرشین ال ان جی گفت: قرارداد بخش بالادستی این پروژه آماده شده و در حال حاضرعملیات تسطیح و آماده سازی زمین طرح آغاز شده است، ضمن این که در بخش پایین دستی این پروژه نیز مذاکرات مختلف درحال انجام است.

وی با اشاره به عملیات اجرایی میدان گازی پارس شمالی در شهرستان دیر گفت: برای احداث پروژه های گوناگون پارس شمالی که برای تولید 20 میلیون تن ال ان جی در حال طراحی است، با شرکت سینوک چین درحال انجام مذاکرات نهایی هستیم، در این رابطه گروهی از کارشناسان وزارت نفت به چین رفته و یک هیئت چینی به ایران سفر کرده اند و قرارداد در حال نهایی شدن است.