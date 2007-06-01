اردوی کشتی گیران آزادکار مازندران از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات کشتی استان مازندران همه ساله درآستانه برگزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی، کشتی گیران شاخص خود را به اردوی آماده سازی فرامی خواند تا آنها با تمرینات مستمر زیرنظرمربیان استان بتوانند ضمن حضوری موفق در پیکارها بیشترین دوبنده تیم ملی را از آن خود کنند.



امسال نیزهمانند سالیان گذشته و درآستانه دیدارهای مرحله دوم انتخابی تیم ملی کشتی آزاد که اواخرهفته جاری درشهرستان کرمانشاه برگزارخواهد شد، کشتی گیران این استان درخانه کشتی ساری اردوخواهند زد.



نفرات شرکت کننده دراین اردوی 5 روزه که ازصبح فردا آغازخواهد شد زیرنظرمربیان شاخص استان همچون واگذاری، شکری پور، میرعمادیان و اسماعیل پور به تمرین و آماده سازی خواهند پرداخت تا با آمادگی کامل راهی کرمانشاه شوند و بتوانند بیشترین سهمیه حضور در اردوی تیم ملی را بدست آورند.