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۱۱ خرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۴۵

21 تعزیه مشایخی در خردادماه

رضا مشایخی، تعزیه‌خوان بنام کشور، قصد دارد 21 برنامه تعزیه‌خوانی را خردادماه در استان‌های مرکزی و اصفهان اجرا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مشایخی و گروه همراه او ابتدا شش اجرا در شهرک معلم اراک خواهند داشت و بعد به شهر اصفهان سفر می‌کنند تا پنج شب هم آنجا برنامه اجرا کنند. سپس به اراک برمی‌گردند و از 18 تا 28 خرداد 10 شب تعزیه برای هیئت‌های عزاداری و مردم عادی اجرا می‌کنند.

در این 21 اجرا مشایخی "شهادتخوان"، امیر صفوی "علی اکبر و قاسم"، محمد رضایی "نقش دوم"، مرتضی صفاریان و اکبر رضایی "اشقیا" و مهدی نوروزی "زنان‌خوان" هستند و اجرای موسیقی نیز بر عهده سیدمحمد جنیدی خواهد بود.
کد مطلب 495795

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