21 تعزیه مشایخی در خردادماه

به گزارش خبرنگار مهر، مشایخی و گروه همراه او ابتدا شش اجرا در شهرک معلم اراک خواهند داشت و بعد به شهر اصفهان سفر می‌کنند تا پنج شب هم آنجا برنامه اجرا کنند. سپس به اراک برمی‌گردند و از 18 تا 28 خرداد 10 شب تعزیه برای هیئت‌های عزاداری و مردم عادی اجرا می‌کنند.



در این 21 اجرا مشایخی "شهادتخوان"، امیر صفوی "علی اکبر و قاسم"، محمد رضایی "نقش دوم"، مرتضی صفاریان و اکبر رضایی "اشقیا" و مهدی نوروزی "زنان‌خوان" هستند و اجرای موسیقی نیز بر عهده سیدمحمد جنیدی خواهد بود.

کد مطلب 495795