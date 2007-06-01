ورزشگاه آزادی یکپارچه قرمز پوش است

به گزارش خبرنگارمهر، تمامی ورودی های ورزشگاه آزادی مسدود شده است و تماشاگران بسیاری برای ورود به ورزشگاه لحظه شماری می کنند. این درحالیست که به دلیل حضوربیش از 120 هزارتماشاگرمسئولان ورودی ورزشگاه آزادی اجازه حضور تماشاگران بیشتر را نمی دهند.



اذحام پشت درهای ورزشگاه آزادی به اندازه ای است که حتی ورود مسئولان و مقامات سیاسی و ورزشی را با مشکل مواجه کرده است. بسیاری ازتماشاگرانی که پشت درهای بسته ورزشگاه آزادی باقی مانده اند، ترجیح دادند بلافاصله به منازل خود بازگردند که همین امرباعث ایجاد ترافیک شدید درخیابانهای منتهی به ورزشگاه آزادی تهران شده است.

اما در داخل ورزشگاه 120 هزارتماشاگر قرمزپوش سروصدای کرکننده ای را به راه انداخته اند و درحال تشویق بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس هستند. تماشاگران پرسپولیس که اکثر آنها با برتن کردن پیراهن قرمز راهی ورزشگاه شده اند با شور و حال خاصی بازیکنان پرسپولیس را که مشغول گرم کردن هستند، تشویق می کنند.

تیم داوری این بازی نیزکه محسن قهرمانی به عنوان داور اول قضاوت بازی را برعهده خواهد داشت درمیانه زمین مشغول گرم کردن خود هستند.



اما درضلع جنوب غربی ورزشگاه آزادی نزدیک به 2 هزارتماشاگرسپاهان حضور دارند که تشویق های آنها درمیان تشویق های کرکننده بیش ازیکصد هزارتماشاگرپرسپولیس شنیده نمی شود.



بازیکنان دوتیم ازساعت 45/15 دقیقه برای گرم کردن خود وارد زمین شده و زیرنظر کادرفنی درحال آماده ساختن بدن های خود در این دیدارهستند.

روبروی جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی از سوی مسئولان باشگاه پرسپولیس یاد و خاطره بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) با طراحی دکورحسینیه جماران گرامی داشته شده است.