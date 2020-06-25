ساماندهی ۹۰ درصد از معتادان متجاهر در کشور

فرید براتی سده در جریان سفر به اردبیل برای بررسی وضعیت پیشگیری، درمان و کاهش آسیب‌های اعتیاد در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بر اساس اعلام دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر مصرف کننده مستمر مواد در کشور داریم که این رقم را می‌توان آمار رسمی معتادان کشور دانست.

وی افزود: نزدیک به ۳۰ هزار معتاد متجاهر در کشور وجود دارد که نزدیک به ۱۵ هزار نفر آن در تهران شناسایی شده و سال گذشته با برنامه‌ریزی های انجام شده ۹۰ درصد معتادین متجاهر کشور جمع آوری و ساماندهی شد و ده درصد باقیمانده را بعد از فروکش کرونا ساماندهی خواهیم کرد.

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در خصوص پایین آمدن سن اعتیاد در کشور اظهار کرد: در منابع علمی میانگین سن مصرف کنندگان را به عنوان سن اعتیاد در نظر می‌گیرند که از این نظر میانگین مصرف مواد مخدر در کشور ۲۴ سال است که متأسفانه سن اعتیاد نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است.

براتی سده در مورد وضعیت اعتیاد دانش آموزان اظهار کرد: سیاست ستاد مبارزه با مواد مخدر شفاف گویی است و در حال حاضر بر اساس بررسی‌های انجام شده ۲ درصد از دانش آموزان امکان مصرف مواد دارند (البته معتاد نیستند) و این تعداد از دانش آموزان مصرف کننده مستمر به شمار نمی‌روند که در این راستا آموزش و پرورش با طرح‌هایی مثل یاریگران زندگی برای پیشگیری از اعتیاد قشر دانش آموزی اقدامات خوبی را انجام داده است.

۲۰ درصد جامعه کارگری کشور به مصرف مواد مخدر اعتیاد دارند

وی در خصوص وضعیت اعتیاد در جامعه کارگری کشور عنوان کرد: در خصوص کارگران در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیرخانه این ستاد برای پیشگیری از سوء‌مصرف مواد در جامعه کار و تولید و صنعت تا کارگران برنامه‌های مشترکی تدارک دیده شده که از آن عنوان می‌توان به طرح کاج (پیشگیری از مصرف مواد در جامعه کار) اشاره کرد.

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور افزود: نزدیک به ۳ میلیون مصرف کننده مستمر مواد در جامعه کار و تولید کشور وجود دارد که ۲۰ درصد کل معتادان کشور را شامل می‌شود و در تلاشیم برای داشتن جامعه کارگری پویا برای جهش تولید و رونق اقتصادی کشور آمار اعتیاد را در این قشر را به حداقل ممکن برسانیم.

آمار اعتیاد در بین کارمندان ادارات پایین است

براتی سده با اشاره به آمار پایین اعتیاد در بین کارمندان ادارات، اذعان کرد: در سازمان بهزیستی چند طرح برای فعالیت در سیستم‌های اداری و سازمانی پایه ریزی شده که از آن جمله می‌توان به طرح کیان (خدمات آموزش پیشگیری از مصرف مواد در ادارات) اشاره کرد و گفتنی است در ادارات دولتی آمار اعتیاد نگران کننده نیست و اعتیاد در این حوزه کمتر از یک درصد آمار معتادین کشور را تشکیل می‌دهد.

وی در تشریح آمار ابتلاء معتادین به کرونا در کشور بیان کرد: آخرین آماری که از معتادین مبتلا به کرونا در ۱۵ استان کشور گرفته شده از ۱۱۶ مبتلا به کرونا ۳۰ نفر وضعیت حاد داشتند که بستری شدند و ۵ نفر فوتی نیز گزارش شده است.