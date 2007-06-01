محمد هاشمی عضومجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگارمهر توضیح داد که موارد ارجاع شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتدا برای ارایه نظر کارشناسی در اختیارکمیسیون ذیربط قرار می گیرد و سپس برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به شورای مجمع ارجاع می شود .

هاشمی خاطر نشان کرد: طرح تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری مصوب نمایندگان مجلس، هنوز این مراحل را طی نکرده و لذا فردا جزء پنج دستور قابل بررسی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواهد بود.

گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اول خرداد، با اصرار بر طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با دوره دهم ریاست جمهوری، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.