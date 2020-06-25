آتش سوزی کارگاه رنگ کاری مبل در شمیران نو

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران گفت: ساعت ۱۱:۴۰ امروز خبر آتش سوزی در محله شمیران نو به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که دو ایستگاه به محل اعزام شدند.

وی گفت: آتش نشانان مشاهده کردند که در ساختمان یک طبقه مسکونی که زیر زمینی به مساحت حدود ۱۰۰ متر مربع داشته و تبدیل به کارگاه رنگ کاری مبل شده بوده آتش سوزی رخ داده است که متاسفانه آتش به سرعت از طریق پاسیو به پشت بام سرایت کرده بود.

ملکی بیان کرد: به سرعت از نفوذ آتش به دو واحد مسکونی این ساختمان جلوگیری شد اما متاسفانه یک آقا که قبل از رسیدن ماموران آتش نشانی به محل در کارگاه بود دچار سوختگی شده که به مراکز درمانی منتقل شد.

وی با بیان اینکه کارگاه رنگ کاری مبل دارای مواد حریق زای زیادی هستند از صاحبان این مشاغل خواست که برای تامین ایمنی محل، موارد را رعایت کنند.