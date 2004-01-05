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۱۵ دی ۱۳۸۲، ۹:۲۹

مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

مهم ترين خبرهاي جهان در شب گذشته

سرويس بين الملل - خلاصه مهم ترين خبرهاي جهان به نقل از خبرگزاري هاي خارجي از شب گذشته تاكنون بدين شرح است:

- شبكه خبري الجزيره ديشب نوارجديدي ازاسامه بن لادن سركرده شبكه تروريسي القاعده پخش كرد كه دراين نوار بن لادن به دستگيري صدام ديكتاتورعراق هم اشاره  كرده است.

- نظاميان صهيونيست ديروز پنج يهودي را كه به اشغال كرانه باختري و نوارغزه توسط صهيونيستها معترض بودند به يكسال زندان محكوم كردند.

- ميكائيل ساكاشويلي وكيل 36 ساله گرجستاني كه رهبري مخالفان شواردنادزه رئيس جمهور سابق گرجستان را برعهده داشت پس از انتخابات ديروز خود را رئيس جمهور گرجستان معرفي كرد.

- اعضاي لويي جرگه، عاليترين شوراي قبايل افغانستان ديروز بعد از 22 روز  قانون اساسي اين كشور را تصويب كردند.

- مقامات فرانسوي ازيك ربات زيردريايي براي جستجو به خاطر پيدا كردن باقي مانده اجساد قربانيان سقوط هواپيماي بوئينگ 737 شركت هوايي فلش اير مصر استفاده خواهند كرد.

- پس ازفرود موفقيت آميز مريخ پيماي اسپيريت بر سطح اين سياره  و ارسال تصاويري از مريخ، به گفته دانشمندان هوا و فضاي ناسا اين سفينه اين آمادگي را دارد تا با جستجو براي يافتن علائم حيات دراين سياره تصاوير بيشتري به زمين مخابره كند.

- مقامات انگليس درهشدارهاي متعدد به مسافران اين كشوراعلام كردند امسال براي تامين امنيت مسافران تدابير شديد امنيتي اتخاذ خواهد شد.

- وزير دادگستري رژيم صهيونيستي خواستار بازنگري مقامات صهيونيست در مسير ديوارحائل امنيتي اسرائيل در كرانه باختري رود اردن شد.

- نخست وزيران هند و پاكستان ديروز پس از افتتاحيه اجلاس همكاريهاي منطقه اي كشورهاي جنوب آسيا "سارك" بايكديگر ديدار و گفتگو كردند.

- پس از سفرغير منتظره روز گذشته توني بلر نخست وزير انگليس به عراق و بازديد ازنيروهاي انگليسي در بصره، بلر از طرح اشغال عراق توسط آمريكا و انگليس دفاع كرد. 

- شكري غانم نخست وزيرليبي اعلام كرد پس از توقف داوطلبانه تسليحات هسته اي ليبي توسط  اين كشور، رفتار و عملكرد مقامات آمريكا در مورد لغو تحريم هاي ليبي منصفانه نبوده است.

- به گفته سخنگوي نظاميان آمريكايي مستقر در عراق اين نيروها ديروز در كركوك يكي از مقامات كرد حزب دمكرات كردستان عراق را بازداشت كردند.

 

کد مطلب 49583

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