پرسپولیس از سپاهان پیش افتاد / پیکان به گل تساوی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد در دقیقه 63 دیداربا سپاهان توسط فرزاد آشوبی از روی نقطه پنالتی به گل برتری دست یابد.

برپایه این گزارش خطای محسن بنگر روی حسین کعبی درون محوطه جریمه باعث شد محسن قهرمانی داور این دیداربلافاصله نقطه پنالتی را نشان داد. ضربه پنالتی فرزاد آشوبی درست در مرکز دروازه به گل برتری پرسپولیس تبدیل کرد تا ورزشگاه آزادی غرق در شادی شود.

دو دقیقه بعد از به ثمر رسیدن این گل، داور این دیدار به "جابا موجیری" مدافع سپاهان به خاطرتکل خشن برروی پای آشوبی کارت زرد نشان داد که لوکا بوناچیچ سرمربی تیم فوتبال سپاهان به این موضوع اعتراض کرد و ادامه این اعتراض ها به اخراج او از زمین منجر شد.

ازسوی دیگرتیم پیکان موفق شد در دقیقه 58 توسط میثم رضا پورگل تساوی را وارد دروازه صباباتری کند تا این دیدار که به طور همزمان در ورزشگاه صبا شهر درجریان است با نتیجه مساوی یک بریک ادامه پیدا کند.