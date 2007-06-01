جنگ سرد به پایان رسیده است / با پوتین اختلافاتی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جرج بوش" درگفتگو با چند روزنامه اروپایی خاطر نشان کرد :" جنگ سرد به پایان رسیده است. هم اکنون ما در قرن 21 هستیم ، جایی که باید با تهدیدهای واقعی برخورد کنیم که این تهدیدها از سوی افراطیون رادیکال صورت می گیرد و همچنین تهدید تکثیر سلاحهای هسته ای است."

وی افزود :" پوتین دلایل استقرار سپرموشکی را بهانه ای از جانب ما می داند که ممکن است اروپا را به خطر اندازد و جهان را به یک مکان خطرناکتر تبدیل کند، اما من می گویم کاملا عکس این قضیه صادق است."

بوش تصریح کرد :" او نگران سیستم سپر موشکی است و فکر می کند که این سیستم او را هدف قرار داده ، نه این طور نیست. هدف آن رژیمهایی است که از موشک برای رسیدن به اهداف سیاسی و ایجاد آشوب استفاده خواهند کرد."

رئیس جمهوری آمریکا گفت که وی و پوتین درباره مسئله هسته ای ایران اتفاق نظر دارند و با برنامه هسته ای کره شمالی مخالف هستند.

بوش اظهار مدعی شد :" دلیل حمایت و کار برای سیستم سپر موشکی حمایت از افراد آزاد در برابر پرتاب موشک از سوی رژیم های متخاصم است، روسیه دشمن نیست بلکه دوست ماست."

وی ادامه داد :" کارهای زیادی وجود دارد که می توانیم با هم برای برخورد با این تهدیدها انجام دهیم. به همین دلیل است که به گفتگو با پوتین ادامه خواهم داد."

رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد:" اختلاف بر سر این موضوعات به معنای آن نیست که روابط ما گرم و صمیمانه نیستند. رابطه من با روسیه محکم است. "

"تونی اسنو" سخنگوی کاخ سفید اخیرا اعلام کرد که بوش و پوتین همتای روس وی در روزهای اول و دوم جولای ( 10 و 11 تیرماه) در محل اقامت خانوادگی بوش در نزدیکی ایالت "مین" دیدار خواهند کرد.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و درحال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک آنها مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام مقابله با تهدیدات موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده ، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را موردهدف قراردهند، لذا به باور کرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.