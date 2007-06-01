دین قلمرو معقولیت آدمی است

به گزارش خبرنگار مهر دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی استاد فلسفه دانشگاه تهران در همایش "امام خمینی قلمرو دین" گفت: موضوع این همایش با عنوان "کرامت انسان" بسیار مهم است ، به ویژه امروز در این قرن کرامت انسان از اهمیت به سزایی برخوردار است .

وی افزود: کرامت انسان مهمترین موضوعی است که در فرهنگ بشری اهمیت دارد، امروز مهمترین موضوعی است که بشر به آن توجه دارد و مردم از حقوق بشر در شرق و غرب با آن مخالفت ندارند، اگر کرامت انسان معنی نداشته باشد حقوق بشر تهی خواهد بود .

دینانی با تأکید بر اینکه اگر کرامت انسان معنی نداشته باشد نمی دانیم بشر چه حقی دارد و چه امتیازی بر حیوانات دارد، گفت: اما اینکه کرامت انسان چیست از مسائلی است که در ریاضیات، الهیات و مسائل دقیق فلسفی پیچیده است

وی با تأکید بر اینکه کرامت معنایی ارزشی است و قرآن تنها کتابی است که با صراحت از کرامت انسان سخن گفته است، افزود: در قرآن تصریح شده انسان را گرامی داشتیم، قرآن در جایی از آفرینش انسان سخن می گوید و اعلام می کند انسان را در بهترین صورت و زیباترین صورت آفریدیم، آیا انسان از گل و یا از بلبل زیباتر است، اصلا انسان زیباست هنرمندان در مورد زیبایی بحث می کنند و البته شک نیست مسائلی که ارزشی می شود تعریف آن هم مشکل می شود .

دکتر دینانی گفت: و در جایی در قرآن آمده "ما آیات خود را به انسان در آفاق و در خودشان نشان می دهیم" افق چیست؟ افق چیزی است که هر چه بیشتر به آن نزدیک می شویم از ما دورتر می شود، در قرآن آمده" ما در آفاق آیات خود را به انسان نشان می دهیم" در چنین شرایطی کسی که افق ندارد چیزی نمی فهمد، فهم در افق است .

وی گفت: فهم در افق است و ارائه آیات الهی در افق ممکن است که از انسان دور می شود، افق عقل آدمی است شما هر چه در عقل پیش روید به پایان عقل نمی رسید خط مرزی ندارد. کانت اشتباه کرد و دویست سال است که غرب زیر سایه او در اشتباه به سر می برد، او مرزی ترسیم کرد که عقل در ماورا راه ندارد اما افق مرز ندارد اگر به مرز برسیم بیچارگی است انحطاط است خدا در جای دیگر می فرماید "انسان را به صورت خود آفریده است" که این مسئله هم در قرآن، هم انجیل و هم تورات آمده است .

دینانی یادآور شد: صورت به چه معنی است صورت حسی است که می بینیم از این مرحله بالاتر صورت خیالی است که مواجهه روبه رو لازم نیست، صورت دیگر صورت عقلی است که درک معنی کلی انسان درک هستی درک معنی محبت حتی عداوت شکل ندارد ما انسان را به صورت زیبا آفریدیم کدام صورت است که انسان را به صورت آن آفریده است و آن صورت "عقلی" است .