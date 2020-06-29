مرتضی یکه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار روز دوشنبه آبی پوشان برابر سایپا گفت: استقلال اگر می خواهد دوباره به رتبه های بالاتر برسد باید سایپا را شکست دهد. در حال حاضر امتیازات تیم ها به یکدیگر خیلی نزدیک است و یک تساوی یا شکست می تواند یک تیم را از کورس رقابت خارج کند. بنابراین آبی پوشان باید برابر سایپا با ارائه یک بازی منطقی به پیروزی برسند تا شرایط شان در جدول به خطر نیافتد.

پیشکسوت باشگاه استقلال در مورد تیم سایپا هم افزود: از آخرین باری که این تیم بازی رسمی انجام داده چهار ماه می گذرد و مشخص نیست سرمربی جوان این تیم با چه شیوه ای برابر استقلال به میدان خواهد رفت خصوصا اینکه آبی پوشان چند بازیکن خود را به دلیل اخراج و مصدومیت در اختیار نخواهند داشت. سایپایی ها می توانند به خوبی دیدار استقلال برابر فولاد را آنالیز کرده و خود را برای بازی برابر آبی پوشان تهرانی آماده کنند.

وی در پایان و در خصوص صحبت هایی مبنی بر اینکه باشگاه استقلال اعلام کرده اگر شرایط داوری بر همین روال باشد از لیگ کنار خواهد کشید گفت: این روش را صحیح نمی دانم. آبی پوشان باید در زمین حرف خود را به کرسی نشانده و امتیاز بگیرند نه اینکه بخواهند با این شیوه باز هم تیم را وارد حاشیه کنند.