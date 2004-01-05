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۱۵ دی ۱۳۸۲، ۹:۵۵

رئيس دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در گفتگو با "مهر " :

معلولان زلزله بم تحت خدمات توانبخشي رايگان قرار مي گيرند

رييس دانشگاه علوم بهزيستي گفت : مصدوميني كه بر اثر زلزله بم دچار معلوليت شده اند ، به صورت رايگان تحت پوشش خدمات توانبخشي قرار مي گيرند .

دكتر محمد تقي جغتائي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت :   ستاد زلزله بم مستقر در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  با همكاري سازمان بهزيستي  به منظور حمايت از بازماندگان  زلزله كه به نوعي دچار آسيب هاي سخت جسمي  شده  و نياز به ارائه خدمات توانبخشي دارند ، صورت گرفته و اين افراد مي توانند بدون پرداخت حتي يك ريال  در دوره هاي درماني تحت خدمات توانبخشي قرار بگيرند .

وي با بيان اينكه شناسايي اين افراد به دو روش صورت مي گيرد ، افزود : مددكاران با مراجعه به بيمارستانها مجروحيني را كه بر اثر زلزله دچار معلوليت شده اند شناسايي و در ليست ارائه خدمات توانبخشي بهزيستي قرار مي دهند تا پس از ترخيص از بيمارستان  دوره  توانبخشي را در مراكز توانبخشي وابسته به بهزيستي در مراكز استانها آغاز كنند .

 دكتر جغتايي اظهار داشت : همچنين با همكاري كه با وزارت بهداشت و هلال احمر صورت گرفته ، آنها مي توانند ليستي از افرادي را كه دچار معلوليت شده اند به بهزيستي ارائه دهند تا تحت خدمات قرار بگيرند .  

وي افزود : هنوز تصميمي براي مدت زماني كه اين افراد مي توانند تحت پوشش ارائه خدمات توانبخشي قرار بگيرند ، گرفته نشده است .

 رئيس دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي همچنين به دو اكيپ از مددكاران مستقر در منطقه زلزله زده اشاره كرد و گفت : از نخستين روز حادثه 2 اكيپ مددكاري و يك اكيپ روانپزشكي و روانكاوي در منطقه حضور يافته و در اقدامات اوليه با حضور در جمع بازماندگان و اظهار همدردي با آنها ضمن ارائه خدمات مشاوره اي  از بروز شوك هاي رواني و عوارض ناشي از اضطراب و افسردگي  پس از حادثه در گروه هدف  پيشگيري مي كنند .  

کد مطلب 49587

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