معلولان زلزله بم تحت خدمات توانبخشي رايگان قرار مي گيرند

دكتر محمد تقي جغتائي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : ستاد زلزله بم مستقر در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي با همكاري سازمان بهزيستي به منظور حمايت از بازماندگان زلزله كه به نوعي دچار آسيب هاي سخت جسمي شده و نياز به ارائه خدمات توانبخشي دارند ، صورت گرفته و اين افراد مي توانند بدون پرداخت حتي يك ريال در دوره هاي درماني تحت خدمات توانبخشي قرار بگيرند .

وي با بيان اينكه شناسايي اين افراد به دو روش صورت مي گيرد ، افزود : مددكاران با مراجعه به بيمارستانها مجروحيني را كه بر اثر زلزله دچار معلوليت شده اند شناسايي و در ليست ارائه خدمات توانبخشي بهزيستي قرار مي دهند تا پس از ترخيص از بيمارستان دوره توانبخشي را در مراكز توانبخشي وابسته به بهزيستي در مراكز استانها آغاز كنند .

دكتر جغتايي اظهار داشت : همچنين با همكاري كه با وزارت بهداشت و هلال احمر صورت گرفته ، آنها مي توانند ليستي از افرادي را كه دچار معلوليت شده اند به بهزيستي ارائه دهند تا تحت خدمات قرار بگيرند .

وي افزود : هنوز تصميمي براي مدت زماني كه اين افراد مي توانند تحت پوشش ارائه خدمات توانبخشي قرار بگيرند ، گرفته نشده است .

رئيس دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي همچنين به دو اكيپ از مددكاران مستقر در منطقه زلزله زده اشاره كرد و گفت : از نخستين روز حادثه 2 اكيپ مددكاري و يك اكيپ روانپزشكي و روانكاوي در منطقه حضور يافته و در اقدامات اوليه با حضور در جمع بازماندگان و اظهار همدردي با آنها ضمن ارائه خدمات مشاوره اي از بروز شوك هاي رواني و عوارض ناشي از اضطراب و افسردگي پس از حادثه در گروه هدف پيشگيري مي كنند .