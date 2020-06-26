اعتراضات سراسری در آمریکا دولت ترامپ را به انزوا کشانده است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله عبدالنبی نمازی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کاشان با اشاره به حوادث دهه ۶۰ و موج ترورهای کور توسط منافقین کوردل اظهار داشت: این حجم از ترور باعث نشد که مردم ولایتمدار ایران اسلامی است از آرمان‌های انقلاب اسلامی بردارند و مستحکم‌تر از قبل در راه اهداف جمهوری اسلامی تلاش کردند.

وی با اشاره به فرارسیدن روز میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر ابراز داشت: دختران در میان خانواده‌ها جایگاه ویژه ای دارند و والدین باید این جایگاه را بشناسند و برخورد با دختران همراه با محبت و دوستی باشد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان با بیان اینکه در جامعه اگر منزلت زن مورد توجه قرار بگیرد بسیاری از مشکلات حل می‌شود، تصریح کرد: بنا به روایات اسلامی دختران برای خانواده‌ها «حسنه» هستند که باعث پرورش فرزندان آینده جامعه اسلامی هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شیوع کرونا در جامعه خاطرنشان کرد: خطر کرونا جدی است و نباید با آن به شوخی و سهل انگاری رفتار کرد.

کرونا در کشور در حال پیشروی است

آیت الله نمازی با اشاره به اینکه کرونا در کشور در حال پیشروی است، بیان داشت: به گفته بسیاری از کارشناسان این ویروس ممکن است تا دو سال آینده در کشور وجود داشته باشد و بر همین مبنا باید با آن کنار آمد.

وی همچنین با بیان اینکه نهضت قیام طبقه ضعیف و رنگین پوستان در آمریکا در حال پیشرفت است، تاکید کرد: اعتراضات سراسری آمریکا باعث شده است که دولت ترامپ به انزوا کشیده شود.

نظام نژادپرست آمریکا آرام آرام به سمت سقوط در حال حرکت است

امام جمعه کاشان با اشاره به افول نظام و حکومت آمریکا و ترامپ تاکید کرد: نظام نژادپرست آمریکا آرام آرام به سمت سقوط در حال حرکت است.