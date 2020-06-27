بیش از ۳۲ هزار گیلانی در دهمین جشنواره کتابخوان رضوی شرکت کردند

پریسا کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آخرین مهلت شرکت در دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی تا پایان تیر ماه امسال است، اظهار کرد: این جشنواره در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی و مطالعه کتاب‌های مرتبط با سیره ائمه معصومین (ع)، به ویژه امام رضا (ع) برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه هر ساله بخشی ویژه به این جشنواره اضافه می‌شود، افزود: امسال منابع مرتبط با سیره حضرت امام هادی (ع) به عنوان بخش ویژه به جشنواره اضافه شده است.

کرمی در ادامه با اشاره به اینکه امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت کتابخانه ها دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود، گفت: امسال در فراخوان برگزاری این جشنواره ۱۲ عنوان کتاب در رده‌های سنی «کودک»، «نوجوان» و «جوان و بزرگسال» معرفی شده است.

وی با بیان اینکه این جشنواره در سه بخش «فردی»، «گروهی»، «خانوادگی» و در دو بستر مکتوب و الکترونیک برگزار می‌شود، تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند با مطالعه منابع مرتبط با این بخش، به صورت فردی، گروهی یا خانوادگی، در دو شیوه مکتوب و الکترونیکی در جشنواره شرکت کنند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی گیلان با اشاره به سابقه فرهنگی مردمان این استان و علاقه مندی آنها به مطالعه کتاب، گفت: در سال‌های گذشته نیز شاهد مشارکت بسیار خوب گیلانیان از جشنواره کتابخوانی رضوی بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه تا به امروز ۳۲ هزار و و ۶۲ نفر از گیلانیان در این جشنواره مشارکت کرده اند، بیان کرد: علاقه مندان تا پایان تیر ماه امسال فرصت دارند تا در هر کدام از بخش‌ها و رده‌های سنی اعلام شده در دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کنند.