سفر بلر به عراق، حركتي نمادين براي راضي كردن ارتش بود

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه انگليسي تلگراف امروز نوشت: "ديدار ناگهاني توني بلر با سربازان انگليسي در منطقه عراق در ابتداي سال 2004، داراي معني خاص و براي نشان دادن نكته اي به مردم جهان بود.

تلگراف افزود: بلر به ديدار سربازان خود در عراق رفت تا به طور نمادين به همه نشان دهد كه برنامه نيروهاي ائتلاف در عراق به طور مطلوب پيش مي رود. وي خواست پيش از آنكه در ماه جاري گزارشات مربوط به هوتون منتشر شود، اوضاع را از سوي خود كاملا آرام جلوه داده باشد. برخي نيز معتقدند كه اين ديدار نوعي تشكر از سربازان بوده است . زيرا بارها در كوزوو، سيرالئون، افغانستان و هم اكنون درعراق شاهد هستيم كه انگليس كاملا به ارتش خود وابسته بوده است و با تكيه به ارتش توانسته است از مشكلات پيش روي كشور رهايي يابد.

به نوشته اين روزنامه ، اما آنجه در پس پرده است و هنوز بر همگان روشن نشده، اين است كه مقصود بلر سپاسگزاري از سربازان نبوده است، بلكه به دليل وابستگي شديد دولت وي به ارتش، نخست وزير ناگزير است همواره ارتش را حتي باحركات نمادين راضي نگهدارد.