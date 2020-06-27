سامانه ثبت الکترونیکی شکایت به شورای عالی مالیاتی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، هادی خانی با بیان اینکه چشم انداز مالیات الکترونیکی افزایش رضایتمندی مردم و کاهش مراجعات حضوری از طریق انجام کلیه عملیات بدون مراجعه به واحدهای مالیاتی است، گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در جدیدترین اقدام، امکان ثبت شکایت مودیان به شورای عالی مالیاتی را به صورت الکترونیکی فراهم کرده است.

وی درخصوص سامانه ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات مالیاتی، افزود: از طریق این سامانه کلیه مودیان حقیقی و حقوقی که اطلاعات پرونده آنها در سامانه‌های عملیاتی سازمان موجود باشد و نسبت به یکی از اوراق مالیاتی صادره، اعتراض داشته باشند، می‌توانند با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، اقدام به ثبت اعتراض خود کنند.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: مودیان مذکور با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.Tax.gov.ir و با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور دریافتی از خدمات الکترونیک (که پس از اتمام فرآیند پیش ثبت نام الکترونیکی دریافت نموده اند)، می‌توانند از امکانات این بخش استفاده کنند.

وی درخصوص انواع برگه‌هایی که امکان اعتراض به آن از طریق این سامانه وجود دارد، گفت: پیش از این نیز امکان اعتراض به انواع برگ ارزیابی و اعتراض به ابلاغیه رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طریق سامانه خدمات الکترونیک مالیاتی فراهم شده بود اما در تغییرات جدید مسیر بلوغ تدریجی ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد مدیریت زمان و هزینه برای مودیان تعریف و در دستور کار قرار گرفت.

خانی تصریح کرد: مودیان مالیاتی می‌توانند با اعلام شماره نامه برگه ای که به آن معترض هستند، مشخصات تراکنش‌های مالی مرتبط را مشاهده و مراتب اعتراض خود را با جزئیات اعلام کنند. همچنین می‌توانند نماینده یا وکیل خود را مشخص و به سازمان امورمالیاتی کشور معرفی کنند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: پس از تکمیل اطلاعات فرم اعتراض در سامانه مذکور، درخواست مودی از طریق پرتال به سامانه‌های عملیاتی ارسال می‌شود و کد رهگیری جهت پیگیری‌های آتی نمایش داده خواهد شد.