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۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۱۸

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین:

شاخص جدید نرخ حمل کالای جاده‌ای در قزوین مشخص شد

شاخص جدید نرخ حمل کالای جاده‌ای در قزوین مشخص شد

قزوین- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین گفت: شاخص جدید نرخ حمل کالای جاده‌ای بر اساس تن- کیلومتر با نرخ جدید از مبدا استان ابلاغ و اجرا شد.

جواد حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محاسبه نرخ حمل کالا بر اساس تن-کیلومتر از مطالبات رانندگان خودروهای سنگین ناوگان بار بود اظهار کرد: در پاسخ به همین درخواست‌ها بود که از سال گذشته موضوع شاخص نرخ حمل بر اساس تن- کیلومتر برای محاسبه در پرداخت دستمزدهای رانندگان در دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور قرار گرفت و به این ترتیب شاخص نرخ حمل تغییر کرد.

وی اضافه کرد: این شاخص که با توجه به تغییرات قیمت و اقلام هزینه‌ای ناوگان به صورت دوره‌ای به روز رسانی می‌شود در شهریور ماه سال گذشته افزایش یافته بود که امسال پس از تشکیل چندین جلسه و ارائه لیست هزینه‌ها از سوی انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل کالای جاده‌ای و انجمن رانندگان حمل و نقل کالا در کل کشور، مشخص و ابلاغ شده است.

حق لطفی ادامه داد: در به روز رسانی و متوازن سازی شاخص نرخ حمل مواردی چون بیمه بدنه، بیمه تأمین اجتماعی، هزینه سوخت، کارت هوشمند، عوارض و پارکینگ و سایر موارد از جمله عوامل تأثیرگذار هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین افزود: در این راستا با توجه به بخشنامه ابلاغ شده از سوی سازمان تمهیدات لازم جهت به روز رسانی و متوازن سازی نرخ حمل مسیرها طی نشست مشترک با رؤسای انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل کالای جاده‌ای استان و انجمن صنفی رانندگان کالای جاده‌ای انجام و قزوین از اولین استان‌هایی بود که متوازن سازی نرخ حمل بر اساس این شاخص را از ابتدای تیرماه اجرایی کرد.

کد مطلب 4959359

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