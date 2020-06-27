به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، بابک محبوب علیلو روز شنبه بر نقش مطالبه گری و نظارتی تشکل‌های مردم نهاد تاکید و اضافه کرد: این تشکل‌ها می‌توانند در تأمین حقوق عامه بازوی امین و مطمئن برای دستگاه قضائی باشند.

وی تشکل‌های مردمی را به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی، دارای نقش کلیدی و بارز در پیگیری مطالبات مردم و رفع مشکلات جامعه دانست.

وی ادامه داد: ارائه ایده و مشاوره از سوی تشکل‌های مردمی لازم است اما کافی نیست و برای کارآمدتر کردن آنها باید ساز و کارهای اجرایی تعریف و این تشکل‌ها به رسمیت شناخته شوند.

محبوب علیلو، نقش نظارتی تشکل‌های مردم نهاد را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: نظارت دستگاه‌های دولتی بدون نظارت تشکل‌های مردم نهاد کارساز نیست و برای رفع مشکلات و تأمین هدف‌های بزرگ جامعه، ایفای نقش‌های نظارتی این تشکل‌ها در کنار نظارت‌های دولتی ضروری است.

وی با اشاره به فراوانی و تنوع مسئولیت‌های دستگاه قضائی در حوزه‌های گوناگون، گفت: حوزه کاری دادستانی و دستگاه قضائی بسیار گسترده است و امکان ورود به تک تک حوزه‌ها وجود ندارد که در این ارتباط تشکل‌های مردمی می‌توانند به عنوان بازوی امین در کنار دستگاه قضائی در طرح موضوعات و مطالبات مردم نقش آفرینی کنند.