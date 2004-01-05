رهبر گروه القاعده درباره جنگ مذهبي غرب براي سيطره بر كشورهاي خليج فارس هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر، درنوار صوتي جديد بن لادن كه از شبكه خبري الجزيره پخش شده وي هشدار داده است: سقوط بغداد پايتخت عراق سرآغازتوطئه چيني نيروهاي اشغالگر آمريكايي براي تسلط برعربستان سعودي و ديگر كشورهاي خليج فارس است.

وي به شدت از حكومتهاي خليج فارس انتقاد و به آنها حمله كرد و گفت: واكنش و اظهارات آنها در تاييد حمله به عراق ناشي از ترس و وحشت آنها از اصل تغيير سيستم هاي حكومتي با توسل به زوراست و آنها هم اكنون به موضع توجيه جنگ 1991 خليج فارس عليه عراق پس ازاشغال كويت بازگشتند.

همچنين رهبر القاعده در اين نوار صوتي كه به نظر مي رسد جديدا ضبط شده باشد از دستگيري صدام حسين رئيس جمهوري مخلوع بغداد توسط نيروهاي آمريكايي انتقاد كرد.

رهبرگروه القاعده كه تاكنون آمريكا ازدستگيري وي عاجزمانده است ازمسلمانان خواست به مبارزه و جهاد عليه دسيسه ها و توطئه چيني ها غربي ها عليه كشورهاي خليج فارس برخيزند.

اسامه بن لادن بااشاره به چالشهاي اشغال عراق، نقشه راه و طرح صلح ژنو براي صلح ميان فلسطيني ها و اسراييلي ها، از محدود كردن مدارس اسلامي در كشورهاي اسلامي و ايراد اتهامات عليه مذهبي ها انتقاد كرد .

رهبر گروه القاعده در اين نوار به تشريح عجزحكومتهاي مسلمانان در قبال واشنگتن مي پردازد و تعامل آنها در قضيه فلسطين را شرح مي دهد.

و ي درباره چگونگي نحوه دادن امتيازات به اسراييليها ازآغاز درگيريها اشاره كرد و گفت: اين امرموجب شد آنها آمادگي خود را براي دادن امتيازات درآينده به اسراييل اعلام كنند.



