۳۰۸ هزار هکتار از اراضی استان زنجان به کشت گندم اختصاص یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جعفری با بیان اینکه امسال بیش از ۳۰۸ هزار هکتار از اراضی این استان به کشت گندم اختصاص یافته است، گفت: با توجه به بارش های خوب در استان، پیش بینی می شود امسال بیش از ۴۳۰ هزار تن گندم در زنجان تولید شود.

وی با بیان اینکه تحویل گندم‌های عاری از آفات نباتی، آلودگی و ناخالصی به مراکز خرید مجاز تحت نظر دولت، مشمول جایزه پاکی خواهد شد، افزود: کشاورزان قبل از فروش گندم تولیدی خود به مراکز خرید از مجاز بودن مرکز و داشتن مجوز از اداره کل غله اطمینان حاصل و سپس نسبت به واگذاری گندم خود اقدام کنند.

جعفری ادامه داد: کشاورزانی که نسبت به تحویل گندم تولیدی خود به مراکز خرید تحت نظر دولت اقدام می‌کنند در تامین و تحویل نهادهای تولیدی، کود، سم و بذر در اولویت خواهند بود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: خرید گندم داخلی در سال جاری صرفاً توسط مراکز خرید تحت نظر دولت دارای مجوز رسمی و معتبر از غله صورت خواهد گرفت و فعالیت سایر افراد و اماکن فاقد مجوز ممنوع بوده و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

جعفری افزود: خروج هر حجم گندم در سال جاری از استان علاوه بر بارنامه و اسناد لازم مطابق مقررات، نیازمند ارائه مجوز خروج رسمی اداره کل غله استان است و محموله های فاقد مجوز، توقیف و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: مراکز تولید گندم بذری و بوجاری فقط با مجوز سازمان جهاد کشاورزی امکان فعالیت خواهند داشت و مراکز بوجاری مجاز، در قبال حق‌العمل می‌توانند نسبت بوجاری اقدام و هرگونه خرید و فروش و انبار گندم در این مراکز مجاز نبوده و با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

جعفری افزود: گندم های عاری از آفات نباتی و آلودگی و ناخالصی (کاه، خاک و سنگ) مشمول جایزه پاکی خواهد بود و با عنایت به تغییر چشمه الک به ۱.۷ در ۲۰ میلی متر، مبارزه مناسب با آفات و مدیریت مناسب برداشت و استفاده از کمباین های مناسب در افزایش منافع کشاورزان تاثیرگذار خواهد بود.