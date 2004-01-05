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۱۵ دی ۱۳۸۲، ۱۱:۴۷

5 تن از افسران مخالف حمله به مناطق فلسطيني به حبس محكوم شدند

دادگاه نظامي رژيم صهيونيستي در شهر يافا ، 5 تن از مخالفان حملات نظامي به مردم فلسطين را به جرم سرپيچي از فرامين نظامي اين رژيم به يك سال حبس محكوم كرد كه در سه سال گذشته اين حكم بي سابقه است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه صهيونيستي يديعوت آهارونوت ، دادگاه نظامي شهر يافا اين تعداد را به دليل مخالفت با انجام خدمت نظامي در مناطق فلسطيني در كرانه باختري و نوار غزه به اين مدت حبس محكوم كرد.
نظاميان مخالفت مشاركت درعمليات كشتار و تخريب در مناطق فلسطيني، 14ماه پيش درنامه اي ضمن مخالفت با مشاركت در عمليات قتل و كشتار و ترورمردم فلسطين آن را به دلايل ايدئولوژي  اقدامي غيرانساني خواندند.
هياتي متشكل از سه قاضي به رياست سرهنگ آوي لوي رئيس دادگاه نظامي اسراييل حكم حبس اين نظاميان را صادر كرد.
کد مطلب 49596

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