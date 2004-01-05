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۱۵ دی ۱۳۸۲، ۱۱:۴۶

شبكه العربيه خبر داد:

پليس عربستان يك بمب را در رياض خنثي كرد

پليس عربستان يك بمب كار گذاشته شده در يك مركز مخابراتي در رياض را خنثي كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، شبكه خبري العربيه  امروز از خنثي شدن بمبي دريك مركز توزيع برق در حومه رياض پايتخت عربستان خبر داد.
به گزارش اين شبكه مقامات پليس عربستان اعلام كردند اين بمب در منطقه مسكوني در حومه رياض پيدا شده است و اطلاعات بيشتري در اين مورد ارائه ندادند. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه اين بمب در داخل يك مركزمخابراتي در كنار يك پمپ بنزين كارگذاشته شده بود كه با اعلام مردم محلي، مقامات امنيتي عربستان ساعت 10 شب اين منطقه مسكوني را درحومه پايتخت عربستان محاصره كردند و موفق شدند بمب را خنثي كنند. 

کد مطلب 49597

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