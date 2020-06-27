به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب الله شعبانی ظهر شنبه در همایش هفته حقوق بشر آمریکایی، اظهار کرد: حقوق بشر آمریکایی از دو منظر حقوقی و سیاسی قابل بررسی است.

وی افزود: در اسلام منشأ همه حقوق را شریعت مقدس می‌دانیم و لذا از منظر حقوقی با آنچه در غرب بیان می‌شود در تعارض است.

امام جمعه همدان با بیان اینکه به حق آزادی که غرب مطرح کرده اشکالاتی وارد است، گفت: در بعد حقوقی مبانی فلسفی و جهان بینی ما کاملاً متفاوت از جهان بینی غربی است.

وی با اشاره به اینکه حقوق بشر برای تأمین منافع مردم است، مطرح کرد: اگر به مباحث حقوق بشر آمریکایی نگاه کنیم متوجه می‌شویم که این نگاه سیاسی، تأمین کننده منافع دولت آمریکا است نه ملت آمریکا.

نماینده ولی فقیه در استان همدان یکی از مباحث حقوق بشر آمریکا را حق حیات عنوان کرد و گفت: سوال از دولتمردان آمریکایی این است که کودکان یمن و هزاران نفری که در عراق به دست شما کشته شدند، آیا حق حیات نداشته‌اند؟ یا آیا مخالفان نظام استکباری حق آزادی دارند؟

وی با طرح این سوال که آیا در دنیا کسی می‌تواند با صهیونیسم مخالفت کند و از طرف دولت‌های استکباری تحریم نشود؟ و یا اگر به بحث حق حاکمیت اعتقاد دارید، شما این حق را برای مردم افغانستان هم قائل هستید؟، گفت: ۱۵۰ جنایت بزرگ در سراسر دنیا توسط آمریکا صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه هر جنایتی که در عالم علیه بشر رخ داده رد پایی از آمریکا در آن وجود دارد و مذاکره با چنین دولتی امکان ندارد، گفت: همه این سوالات از نظام حقوقی است که توسط دولت آمریکا نوشته شده و جز مبانی خودشان است، اما باید از آنها بپرسیم که چرا به قانونی که خودتان نوشته‌اید هم ملتزم نیستید.

معنای حقوق بشر در دید آمریکا حفظ منابع دولتمردان آمریکایی و صهیونیسم جهانی است

امام جمعه همدان معنای حقوق بشر در دید آمریکا را حفظ منابع دولتمردان آمریکایی و صهیونیسم جهانی دانست و گفت: این انقلاب انسانی که در آمریکا در حال رخ دادن است مورد حمایت همه انسان‌ها و زبان مشترک ملت‌ها است و دولت و ملت ما نیز از این انقلاب انسانی حمایت می‌کند.

وی با اشاره به مطرح شدن بحث مذاکره با آمریکا، بیان کرد: در مذاکرات نباید لبخند بزنیم بلکه باید حرف بزنیم، اما امروز از چه چیزی باید حرف بزنیم؟

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه نتیجه ۷ سال مذاکره را امروز مشاهد می‌کنیم، مطرح کرد: مشکل اصلی آمریکا هسته‌ای، موشکی و حقوق بشر نیست بلکه دعوای ما با آمریکا دعوای فکری است.

وی با طرح این سوالات که مشکل شما اعدام است، چرا در برابر اقدامات سخت‌تری که در عربستان رخ می‌دهد ساکت هستید و یا اگر مشکل شما هسته‌ای است چرا با برخی کشورهای دیگر کار ندارید؟ و یا حتی اگر موضوع مسائل موشکی است چرا خودتان به عربستان موشک می‌فروشید؟ به تشریح راه حل مذاکره با آمریکا پرداخت و گفت: تنها راه حل مذاکره با آمریکا این است که هر غلطی که آنها کردند چشم پوشی کنیم و لبخند بزنیم.

وی با تاکید بر اینکه با تفکر حاکم در ایران و آمریکا امکان مذاکره و توافق وجود ندارد، گفت: برای انجام توافق نیازمند تغییر در مبانی یکی از طرفین هستیم، اما دشمن باید بداند ملتی که علی (ع) و حسین (ع) دارد نمی‌تواند با چنین تفکری مذاکره کند و از مبانی خود و حرف حق کوتاه بیاید.

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه تفاوتی بین اوباما و ترامپ وجود ندارد، بیان کرد: مشکل این است که این قطار از اول به اشتباه و بد ریل گذاری شده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب که فرمودند آمریکا رو به افول است، عنوان کرد: وظیفه امروز ما مقاومت در این مسیر است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان آمریکا را نماد جریان استکباری دانست و گفت: امروز حقوق بشر آمریکایی ابزاری برای سرکوب ملت‌ها شده است.