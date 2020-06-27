خبرگزاری مهر نقش برجسته ای در زمینه اطلاع رسانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فیروز فر ظهر شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر، رسالت خبرنگاران را بسیار مهم اعلام کرد و گفت: رسانه‌ها در اطلاع رسانی اذعان عمومی جامعه نقش بسیار موثری دارند.

وی با اشاره به رسالت خبرگزاری مهر در آگاهی بخشی به افکار عمومی اظهار کرد: خبرگزاری مهر طی ۱۷ سال گذشته نقش برجسته ای در زمینه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به افکار عمومی داشته است.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان هم به تبع همانند سطح کشور طی چهار سال اخیر با کاهش دانشجو مواجه بوده است، گفت: در سال گذشته جذب دانشجو در این دانشگاه در مقطع کارشناسی خوب بوده است و بیش از ۵۳ درصد نسبت به سال ماقبل رشد داشته است.



فیروزفر با اشاره به شیوع ویروس کرونا، تاکید کرد: از ۲۱ اسفند ماه کلاس‌های آموزش مجازی دانشگاه آزاد واحد زنجان آغاز شد و بیش از ۱۷ هزار جلسه کلاس درس برگزار شد.



وی افزود: در این کلاس‌ها بیش از ۱۴ هزار نفر ساعت کلاس درس برگزار شده است و برگزاری کلاس‌های مجازی با مدیریت و برنامه ریز ی خیلی خوبی برگزار شد.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، با بیان اینکه بیش از هزار و ۶۰۰ عنوان برنامه درسی برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان تعریف شده است، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۳۰۰ عنوان درسی برگزار شده و بیش از هشت هزار دانشجو در این کلاس‌ها شرکت کردند.



فیروز فر گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا برنامه‌های درسی دانشگاه آزاد به صورت مجازی برگزار خواهد شد و کلاس‌های ترم تابستان هم مجازی برگزار می‌شود.



وی یاد آورشد: بیماری کرونا علیرغم اینکه مشکلات زیادی را به دنبال داشت ولی باعث شد از این تهدید به فرصت استفاده کرد چرا که در جامعه ما به فضای مجازی اهمیت داده نشده بود.