دیدار پاپ و الکسی دوم از دستور کار کلیسای روسیه حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، متروپلیتن اسولنسک و کلینگراد کیریل رئیس دپارتمان روابط خارجی کلیساها دیروز جمعه 11 خرداد طی یک کنفرانس خبری در سنت پترزبورگ اظهار داشت: موضوع دیدار پاپ از مسکو این روزها در دستور کار کلیسای ارتدکس روسیه قرار ندارد.

متروپلیتن کیریل با توصیف دیدار پاپ از روسیه به عنوان یک عامل مثبت گفت: این موضوع پیشتر در دستور کار کلیسا قرار داشت اما آنچه بیش از این سفر حائز اهمیت است، موضوعات مورد بحث در چنین دیدارهایی است. این سفر نباید صرفاً به عنوان یک دیدار ساده تلقی شود.

وی افزود: پاپ بندیکت شانزدهم به تصور حقیقی روابط میان دو کلیسا پی برده است و توسعه روابط کلیسای ارتدکس روسیه و کاتولیک روم را یک اولویت می داند. کلیسای ارتدکس روسیه و کاتولیک روم دارای بینش مشترک درباره اروپا به ویژه تلاشهایی که در راستای حذف ارزشهای دینی از قاره اروپا صورت می گیرد هستند.

رئیس دپارتمان روابط خارجی کلیساها در دفتر پاتریاک مسکو گفت: یک گروه کاری به منظور حل مناقشات میان این دو مذهب مسیحی تشکیل شده و نتایج قابل توجهی نیز به دست آورده است اما گامهای نیرومندتری باید برداشته شود.

روابط کلیسای ارتدکس روسیه و کلیسای کاتولیک روم پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و فعالیت مبلغان کاتولیک در سرزمینهایی که اکثر جمعیت آنها را ارتدکسها تشکیل داده بودند، سرد شدند و این امر مایه اختلافات میان این دو کلیسا را فراهم کرد.

پاپ، رهبر کاتولیکهای جهان و الکسی دوم، رهبر کلیسای ارتدکس روسیه تاکنون برای بررسی روابط این دوکلیسا دیدار نکرده اند و پاتریک روسیه معتقد است صورت گرفتن این دیدار به حل مشکلات ارتدکسهای روسیه با کاتولیکها کمک می کند.