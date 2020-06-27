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۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۵۵

نماینده پارلمان عراق:

در برابر دولت مصطفی الکاظمی می ایستیم

در برابر دولت مصطفی الکاظمی می ایستیم

یکی از نمایندگان پارلمان عراق، مصوبه پارلمان این کشور را مبنی بر ضرورت خروج نظامیان آمریکایی از عراق، برای دولت مصطفی الکاظمی الزام آور دانست و درباره نادیده گرفتن آن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، سعد السعدی نماینده وابسته به ائتلاف فتح در پارلمان عراق بیان کرد: مصوبه پارلمان مبنی بر خروج همه نیروهای خارجی از عراق برای دولت الزام آور است که نمی‌توان از آن روی بگرداند.

وی افزود: این موضوع غیرقابل بحث و گفتگو و الزام آور است به ویژه که این مصوبه مورد حمایت مردمی و سیاسی است.

السعدی گفت: عراق به حضور نیروهای خارجی در اراضی خود نیازی ندارد زیرا نیروهای عراقی توان مقابله با هر تهدید امنیتی و نظامی را دارند و این نیروها موفقیت‌ها و دستاوردهای بزرگی داشته اند و دلیلی برای ادامه حضور نیروهای خارجی در عراق نیست و هر تحرکی برای نادیده گرفتن مصوبه پارلمان عراق مبنی بر ضرورت خروج نظامیان آمریکایی از عراق، ما را به اتخاذ موضع علیه دولت عراق سوق خواهد داد.

گفتنی است که برخی سیاستمداران وابسته به واشنگتن در عراق مدعی هستند که نباید در بحث خروج نظامیان آمریکایی عجله شود زیرا به ادعای این سیاستمداران از جمله یحیی العیثاوی، نیروهای عراقی در اوج آمادگی قرار ندارند.

کد مطلب 4959863

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