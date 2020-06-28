ارائه آموزش های آنلاین هلال احمر خراسان جنوبی به ۱۵۰۰ شرکت کننده

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم حسینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شیوع کرونا در کشور و استان بیان کرد: اگرچه این ویروس برنامه های آموزشی به صورت حضوری را با مشکل مواجه کرد اما آموزش های هلال احمر با شیوه ای متفاوت ادامه داشت.

وی از برگزاری دوره های آموزشی آنلاین خبر داد و افزود: با توجه به اهمیت افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به کرونا، دوره های آموزشی سمت و سوی دیگری گرفت.

حسینی اظهار کرد: تاکنون شش هزار و ۳۳۶ ساعت آموزش در قالب پنج دوره به صورت آنلاین برگزار شده و هزار و ۵۱۸ نفر آموزش های ارائه شده را فرا گرفته اند.

وی آشنایی با روش های پیشگیری و دانستنی های ضروری مقابله با کرونا ویروس را یکی از این دوره ها دانست و افزود: ۴۸۰ نفر در این دوره دو ساعته شرکت کرده اند.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: آموزش هایی حول محور احتیاط و پیشگیری اولیه از شیوع کرونا ویژه پزشکان و مراقبین سلامت به ۵۰۰ نفر ارائه شده است.

وی آمادگی در برابر زلزله را یکی دیگر از این دوره ها دانست و افزود: قریب به ۳۵۰ علاقه مند، این دوره چهارساعته را گذرانده اند.

حسینی بیان کرد: همچنین ۱۱۸ نفر آموزش های دوره ۱۲ ساعته آشنایی با بیماری کرونا پیشگیری، پاسخ و بازیابی و ۷۰ نفر هم آموزش های دوره خانواده آماده در برابر مخابرات را فرا گرفته اند.

حسینی افزایش سطح دانسته های جامعه نسبت به کرونا را مهم ترین اهداف برگزاری این دوره ها دانست و افزود: امید است بتوانیم با ارائه این آموزش ها گام کوچکی در راستای کنترل این بیماری برداریم.

بنا به گفته معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ارائه آموزش های آنلاین به جامعه هدف ادامه دارد.