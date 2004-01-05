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۱۵ دی ۱۳۸۲، ۱۱:۲۰

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي در گفتگو با "مهر " خبرداد :

افزايش 20 درصدي آمار دختران فراري و زنان آسيب ديده

افزايش 20 درصدي آمار دختران فراري و زنان آسيب ديده

آسيب هاي اجتماعي هر ساله با روند رو به رشدي مواجه است كه اين امر درخصوص دختران فراري و زنان آسيب ديده رشد 20 درصدي در سال 82 نسبت به سال گذشته را نشان مي دهد .

دكتر سيد حسن علم الهدايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت :  در 6 ماهه اول سال  جاري  876 دختر فراري در مراكز خانه هاي سلامت  بهزيستي پذيرش و ساماندهي شدند  كه اين رقم در 6 ماه نخست سال گذشته  734 مورد بوده است  ، ضمن اينكه  سن فرار دختران  به 13 سالگي كاهش يافته است . 

وي به وجود 27مركز خانه سلامت در كل كشور اشاره كرد و افزود : تهران با 153 مورد بيشترين پذيرش دختران فراري را داشته و پس از آن  استان مركزي با 83 مورد ، خوزستان 35 ،  اصفهان 33 و  خراسان 13 مورد پذيرش داشته اند كه استان يزد با 6 مورد با كمترين  مشكل در زمينه دختران فراري مواجه بوده است كه در طي مدت نگهداري  بيش از 10 هزار و 951 مورد خدمات مددكاري اجتماعي وروانشناسي  به اين افراد ارائه شده است .  

علم الهدايي به ساماندهي 710 زن آسيب ديده در 6 ماهه نخست سال جاري اشاره كرد و اظهار داشت :  خراسان با 218 مورد بيشترين پذيرش دختران فراري و پس از آن ،  مركزي با 117مورد ،  اصفهان با 63 ، خوزستان با 49 مورد پذيرش داشته اند كه در اين ميان  يزد با 6 مورد پذيرش همچنان كمترين ميزان پذيرش زنان آسيب ديده را دارا است . 

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور همچنين به 18 مركز بازپروري زنان آسيب ديده در كشور اشاره نمود  و تصريح كرد : اين زنان پس از ارجاع به اين مراكز 3 هفته در قرنطينه هستند و پس از انجام معاينات پزشكي و اقدامات اوليه ، به مدت 6 تا 1 سال ضمن نگهداري موقت ، به حرفه آموزي مي پردازند . 

 

کد مطلب 49602

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