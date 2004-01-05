افزايش 20 درصدي آمار دختران فراري و زنان آسيب ديده

دكتر سيد حسن علم الهدايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : در 6 ماهه اول سال جاري 876 دختر فراري در مراكز خانه هاي سلامت بهزيستي پذيرش و ساماندهي شدند كه اين رقم در 6 ماه نخست سال گذشته 734 مورد بوده است ، ضمن اينكه سن فرار دختران به 13 سالگي كاهش يافته است .

وي به وجود 27مركز خانه سلامت در كل كشور اشاره كرد و افزود : تهران با 153 مورد بيشترين پذيرش دختران فراري را داشته و پس از آن استان مركزي با 83 مورد ، خوزستان 35 ، اصفهان 33 و خراسان 13 مورد پذيرش داشته اند كه استان يزد با 6 مورد با كمترين مشكل در زمينه دختران فراري مواجه بوده است كه در طي مدت نگهداري بيش از 10 هزار و 951 مورد خدمات مددكاري اجتماعي وروانشناسي به اين افراد ارائه شده است .

علم الهدايي به ساماندهي 710 زن آسيب ديده در 6 ماهه نخست سال جاري اشاره كرد و اظهار داشت : خراسان با 218 مورد بيشترين پذيرش دختران فراري و پس از آن ، مركزي با 117مورد ، اصفهان با 63 ، خوزستان با 49 مورد پذيرش داشته اند كه در اين ميان يزد با 6 مورد پذيرش همچنان كمترين ميزان پذيرش زنان آسيب ديده را دارا است .

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور همچنين به 18 مركز بازپروري زنان آسيب ديده در كشور اشاره نمود و تصريح كرد : اين زنان پس از ارجاع به اين مراكز 3 هفته در قرنطينه هستند و پس از انجام معاينات پزشكي و اقدامات اوليه ، به مدت 6 تا 1 سال ضمن نگهداري موقت ، به حرفه آموزي مي پردازند .