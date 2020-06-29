خبرگزاری مهر، گروه استانها: این روزهای تابستان برای خیلیها، روزهای سخت و طاقت فرسایی است چرا که حس خانه به دوشی آنها را متحیر کرده و فشار صاحبخانهها برای بالا بردن قیمت خانهها، «دمار از روزگارشان درآورده است».
در روزهایی بعد از اوج بحران کرونا همه قرار بود با یکدیگر مهربان بوده و مهربانی را به یکدیگر هدیه دهند، مردم با افزایش چندین باره و غیر معقول اجاره بهای خانهها مواجه شدهاند و متأسفانه این افزایش بسیاری از مستأجران را تحت فشار قرار داده است، این افزایش اجاره بهای مسکن همراه با تورم اقتصادی آن هم دقیقاً بعد از آسیب به وضعیت اقتصادی قشر ضعیف جامعه که با قرنطینه اجتماعی کسب و کار خود را از دست دادهاند، بسیاری از خانوارها را با مشکل مواجه کرده و متأسفانه مسئولان نیز دست روی دست گذاشته و جز ابراز نگرانی اقدام دیگری نمیکنند، حال خانوارهای ضعیف ماندهاند و بی تدبیری مسئولانی که حتی پاسخگوی این مسئله نیز نبوده و نخواهند بود.
با شیوع کرونا همه دم از همدلی و همکاری با اقشار آسیب پذیر جامعه برای کاهش فشار میزدند و هر روز شاهد به راه انداختن یک پویش بودیم، حتی برای همین مسکن، پویشی با عنوان «صاحب خانه خوب» به راه افتاد اما آنچه که امروز در عمل میبینیم این است که همه این پویشها تنها در حد همان حرف و عنوان زیبا و دلفریب باقیمانده و حداقل در عمل کسی به شکل جدی به فکر اقشار آسیب دیده نیست.
مستأجر عزیز، شرمندهام!
به سراغ یکی از بنگاههای شهر رفته و از احوالات شهروندانی پرسیدیم که دارایی آنها کفاف اجاره یک خانه نقلی را هم نمیداد، در این راستا بنگاه دار عزیز رشتی که از گفتن نام خود امتناع میکند در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: این روزها برای ما بنگاههای املاک نیز روزهای سخت و ناگواری است چرا که دیدن شرمندگی هر روزه پدران و مادرانی که نمیتوانند سقفی برای خانواده خود آماده کنند سخت و دلخراش است.
وی با بیان اینکه برخی از صاحبخانهها به جهت اینکه ملک، تنها دارایی آنها بوده و معاش زندگیشان از آن میگذرد، قیمت را بالا میبرند، گفت: البته برخی از صاحبان املاک نیز با وجود تمکن مالی، فرصت را برای انباشت سرمایههای خود غنیمت شمرده و به هیچ عنوان از قیمتهای گزاف املاک خود کوتاه نمیآیند، لذا هر صاحب بنگاه با وجدانی از این موضوع ناراحت شده و تلاش میکند تا شاید بتواند به نفع مستأجر کاری انجام دهد، اما چه میزان این سعی و تلاش ثمر میدهد، الله اعلم.
در میان صحبت ما خانوادهای سه نفره وارد بنگاه شدند و پدر خانواده با صدای آرامی از صاحب بنگاه پرسید با این مقدار موجودی و توان پرداخت اندک اجاره، میتوانم سقفی برای خانواده ام پیدا کنم؟ صاحب بنگاه نیز با نگاه به چهره معصوم این پدر زحمت کش با شرمندگی سرش را پایین میاندازد و سری تکان میدهد و فقط یک کلمه میگوید: «شرمنده ام».
از صاحب بنگاه تشکر کرده و همراه آن خانواده به قصد مصاحبه بیرون آمدیم اما این مرد که خسته از روزگار و شرمنده از درآمد کم خود بود که کفاف زندگی را هم نمیداد، با صدای نگران و لرزان گفت: صاحبخانه به یک باره بیش از ۲۰ میلیون روی پیش پرداخت گذشته و ۴۰۰ هزار تومان بر اجاره بها اضافه کرده است، من که با حقوق کارگری به سختی اجاره بهای سال گذشته را پرداخت میکردم چگونه بدون افزایش حقوق و با این تورم سرسامآور میتوانم پرداخت چنین هزینه و اجاره بهایی را متحمل شوم.
مشاوران املاک هم از افزایش قیمت مسکن خوشحال نیستند
یکی از بنگاهداران شهرستانهای غربی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه متأسفانه در هفتههای اخیر شاهد افزایش قیمت افسارگسیخته اجارهبهای خانه در کشور و به طبع استان گیلان هستیم، اظهار کرد: افزایش بی رویه قیمت مسکن اعم از فروش و اجاره، بنگاه داران را نیز عاجز کرده است.
احمدی با بیان اینکه این وضعیت سبب شده که نه مستأجران توانایی تهیه مبلغ ودیعه و اجاره بها را داشته باشند و نه صاحبان بنگاههای املاک تمایلی برای اجاره یا فروش مسکن با این قیمتهای کاذب را داشته باشند، افزود: در حال حاضر قیمت مسکن حباب بوده و قطعاً این قیمت اصلی واحدهای مسکونی نیست.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها، گفت: تصور میکردیم با آغاز فعالیتها بتوانیم بخشی از آسیبهای مالی ناشی از شیوع این ویروس را جبران کنیم اما متأسفانه با افزایش یکدفعه ای شاهد رکود در بازار مسکن هستیم.
احمدی به برخی دلایل افزایش قیمت و اجاره بهای مسکن اشاره و اظهار کرد: امروز از مسکن به عنوان یک کالای سرمایهای نام برده میشود و در سالهای اخیر شاهد هستیم عدهای با ساخت یک یا چند واحد مسکونی با تصور اجاره دادن این واحدها به دنبال بازگشت سرمایه هزینه شده و حتی کسب درآمد هستند.
وی با اشاره به نبود نظارت بر بازار مسکن، تأکید کرد: نبود همین نظارت و همچنین نامتوازن بودن عرضه و تقاضا سبب شده امروز شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن اعم از فروش و اجاره باشیم. نبود نظارت و همچنین نامتوازن بودن عرضه و تقاضا سبب شده امروز شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن اعم از فروش و اجاره باشیم
احمدی با بیان اینکه مشاوران املاک هم از این گرانی مسکن ناراضی هستند زیرا این موضوع سبب شده تا نتوانیم حتی یک واحد مسکونی معامله کنیم، گفت: افزایش قیمت مسکن رکود بازار مسکن را به دنبال داشته و این موضوع سبب شده تا ما هم از نظر اقتصادی دچار آسیب شویم.
جوانان با این قیمتها رغبتی به ازدواج ندارند
مسعود و ندا زوج جوانی هستند چند هفتهای است به دنبال یک خانه میگردند تا حداقل اگر کرونا نگذاشت تا مراسم ازدواجشان را برگزار کنند بتوانند با تهیه یک واحد مسکونی مناسب بر سر خانه و زندگی خود بروند. این زوج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کردند: ما قرار بود اسفند ماه جشن ازدواج خود را برگزار کنیم و تصور میکردیم با کادویی که در روز عروسی برایمان جمع میشود میتوانیم خانهای برای خود تهیه کنیم که آن هم به خاطر شیوع کرونا کنسل شد.
مسعود با بیان اینکه با مشورت بزرگترها به این نتیجه رسیدم که هزینه جشن عروسی را برای تهیه خانه خرج کنیم و بر سر خانه و زندگی خود برویم، افزود: الان هفتههاست با همسرم به دنبال یک خانه نقلی میگردیم اما متأسفانه قیمتها آنقدر بالاست که پیگیریهایمان بی نتیجه بوده است.
وی با اشاره به اینکه حتی خود مشاوران املاک هم از این افزایش قیمت در تعجب هستند، گفت: آنها هم گاهی اوقات میمانند که چه باید بگویند چون با پولی که ما داریم و با قیمتهای امروز بازار مسکن، ما حتی نمیتوانیم یک سوئیت معمولی هم بگیریم.
در همین بین ندا هم وارد گفتگو میشود و با بیان اینکه اکثر مسئولان مرتب بر ازدواج جوانان تأکید میکنند اما در عمل هیچ کاری برای آسان شدن این امر نمیکنند، اظهار کرد: الان من و همسرم با وجود همه شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه، تورم سرسامآور و قیمتهای نجومی کالای منزل تصمیم گرفتهایم با کمک خانوادههایمان در کنار هم یک زندگی را شروع کنیم اما الان با این قیمت بالای مسکن کم آوردهایم.
وی با اشاره به اینکه وجود همین مسائل باعث شده که هیچ جوانی رغبتی برای تشکیل خانواده نداشته باشد، گفت: مسئولان کمی به فکر ما جوانان باشند و حداقل نظارت را بیشتر کنند تا هر کس به هر میزانی که میخواهد نتواند به قیمت خدمات خود اضافه کند.
وضع بازار مسکن برای مجلس غیر قابل قبول است
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی نیز درباره وضعیت نابسامان بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه در پی بی تدبیریهای اقتصادی دولت و مسئولان مربوطه، فشار زیادی متوجه مردم شده به طوری که در این ایام بسیاری از خانوادهها توان اجاره مسکن را ندارند.
سید علی آقازاده با ابراز تأسف از این وضعیت و تاکید بر پیگیری جدی مجلس یازدهم برای حل این موضوع، افزود: مسکن نیاز اولیه هر شهروندی است و رها کردن این مسئله توسط مسئولان مربوطه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. مسکن نیاز اولیه هر شهروندی است و رها کردن این مسئله توسط مسئولان مربوطه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست
وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی متولیان امر مسکن، گفت: آنها مکلف به آرام کردن شرایط هستند، مردم بدانند که نمایندگان مجلس در این زمینه کوتاه نمیآیند و به صورت جدی این موضوع را پیگیری خواهند کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تورم اقتصادی آن هم دقیقاً بعد از ایام ملتهب کرونایی که به بسیاری از کسب و کارها و مشاغل روزانه آسیب وارده شد، قابل توجیه نیست، تصریح کرد: متأسفانه این وادادگی و رهایی وضعیت مسکن توسط مسئولان و تقارن آن با افزایش تقاضا برای اجاره خانه، قیمتهای افسارگسیختهای را متوجه خانوارها کرده که هرچه زودتر باید برای آن چارهای اندیشید.
هرساله در فصل جا به جایی مستأجران با چنین مشکلاتی مواجه هستیم و متأسفانه در عمل اتفاقات قابل توجهی رقم نمیخورد و داغی قیمتها مستأجران مستأصل را نقره داغ میکند. لذا صرف ایجاد پویش «صاحبخانه خوب» علاج درد نیست و هرچه زودتر باید چارهای اندیشیده شود تا در این میان قشر همیشه آسیب پذیر بعد از خسارت ناشی از شیوع ویروس کرونا این بار زیر چرخ قیمت افسار گسیخته مسکن له نشود.
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