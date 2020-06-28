به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، کمیته رویدادها و مسابقات فدراسیون برای استفاده مطلوب از دوره زمانی مبارزه با گسترش ویروس کرونا، مسابقهای به صورت آنلاین برای ناظران برگزار میکند.
این مسابقه در چهار مرحله و با هدف بهروز کردن اطلاعات ناظران برگزار میشود و جوایزی نیز به رسم یادبود به برندگان نهایی تعلق خواهد گرفت.
بر این اساس، مرحله نخست مسابقه آنلاین ناظران، از ساعت ۲۲ امشب (یکشنبه شب) با همکاری کمیته انفورماتیک فدراسیون آغاز میشود و به مدت ۱۵ دقیقه ادامه خواهد داشت.
برنامه سه مرحله دیگر مسابقه آنلاین ناظران به قرار زیر است:
* چهارشنبه ۱۱ تیرماه، از ساعت ۲۲ به مدت ۱۵ دقیقه
* یکشنبه ۱۵ تیرماه، از ساعت ۲۲ به مدت ۱۵ دقیقه
* چهارشنبه ۱۸ تیرماه، از ساعت ۲۲ به مدت ۱۵ دقیقه
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