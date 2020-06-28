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۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۲۶

آزمایش تست ۱۵ دقیقه ای کرونا در خانه های سالمندان

آزمایش تست ۱۵ دقیقه ای کرونا در خانه های سالمندان

محققان دانشگاه آکسفورد مشغول توسعه تست های تشخیص کرونا هستند که نتایج آن در ۱۵ دقیقه مشخص می شود. این تست ها در خانه های سالمندان آزمایش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، محققان دانشگاه آکسفورد اعلام کرده‌اند به زودی تست‌های تشخیص کرونا که نتیجه آن در ۱۵ دقیقه مشخص می‌شود در خانه‌های سالمندان و بیمارستان‌ها آزمایش می‌شود.

«گیل هیوارد» استادیار بخش علوم خدمات درمانی اولیه دانشگاه آکسفورد در این باره می‌گوید: محققان مشغول توسعه تست‌های تشخیصی هستند که با دریافت نمونه بزاق ابتلای فرد به ویروس کرونا را تشخیص می‌دهد.

به گفته هیوارد که رهبری پلتفرم ملی تحقیقات و ارزیابی تشخیصی (CONDOR) انگلیس را برعهده دارد؛ این پلتفرم صحت تست‌های تشخیصی مختلف را در شرایط بالینی مختلف بررسی می‌کند.

طبق اطلاعات موجود ویروس کرونا در محیط‌هایی مانند خانه سالمندان و اتاق‌های جراحی عمومی فعال است. در همین راستا این محیط‌ها برای آزمایش تست‌های تشخیصی در نظرگرفته شده‌اند.

هرچند تست‌های تشخیصی سریع، دقت تست‌های جامع را ندارند، اما محققان مشغول بررسی تست‌هایی هستند که نتایج را بین ۱۵ دقیقه تا حداکثر چند ساعت ارائه می‌کنند..

در حال حاضر نتیجه تست اصلی که برای تشخیص کووید ۱۹ به کار می‌رود، پس از ۷۲ ساعت مشخص می‌شود و نمونه دریافتی از فرد باید به آزمایشگاه ارسال شود.

کد مطلب 4960285
شیوا سعیدی

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