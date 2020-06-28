آزمایش تست ۱۵ دقیقه ای کرونا در خانه های سالمندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، محققان دانشگاه آکسفورد اعلام کرده‌اند به زودی تست‌های تشخیص کرونا که نتیجه آن در ۱۵ دقیقه مشخص می‌شود در خانه‌های سالمندان و بیمارستان‌ها آزمایش می‌شود.

«گیل هیوارد» استادیار بخش علوم خدمات درمانی اولیه دانشگاه آکسفورد در این باره می‌گوید: محققان مشغول توسعه تست‌های تشخیصی هستند که با دریافت نمونه بزاق ابتلای فرد به ویروس کرونا را تشخیص می‌دهد.

به گفته هیوارد که رهبری پلتفرم ملی تحقیقات و ارزیابی تشخیصی (CONDOR) انگلیس را برعهده دارد؛ این پلتفرم صحت تست‌های تشخیصی مختلف را در شرایط بالینی مختلف بررسی می‌کند.

طبق اطلاعات موجود ویروس کرونا در محیط‌هایی مانند خانه سالمندان و اتاق‌های جراحی عمومی فعال است. در همین راستا این محیط‌ها برای آزمایش تست‌های تشخیصی در نظرگرفته شده‌اند.

هرچند تست‌های تشخیصی سریع، دقت تست‌های جامع را ندارند، اما محققان مشغول بررسی تست‌هایی هستند که نتایج را بین ۱۵ دقیقه تا حداکثر چند ساعت ارائه می‌کنند..

در حال حاضر نتیجه تست اصلی که برای تشخیص کووید ۱۹ به کار می‌رود، پس از ۷۲ ساعت مشخص می‌شود و نمونه دریافتی از فرد باید به آزمایشگاه ارسال شود.