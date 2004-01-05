اردوگاههاي نگهداري كارتن خوابها بزودي آماده مي شود

اسفنديار رحيم مشائي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود: شهرداري تهران به رغم تامين نشدن اعتبار لازم براي احداث اين اردوگاهها كار ساخت و تجهيز آنها را با اعتباري معادل دو هزار ميليارد تومان آغاز كرد و اميدواريم اولين اردوگاه نگهداري بي خانمانها در منطقه 18 تهران طي روزهاي آينده به بهره برداري برسد.

وي ادامه داد : دومين اردوگاه نگهداري كارتن خوابها نيز در منطقه 4 تهران در حال ساخت و ساختمان نيمه كاره اي كه به همين منظور خريداري شده در حال بازسازي و تجهيز است كه اميدواريم حداكثر تا نيمه بهمن ماه اين اردوگاه نيز آماده بهره برداري شود .

وي گفت : سومين اردوگاه نگهداري بي خانمانها نيزمتعلق به سازمان زندانهاست كه اعتبارات لازم آن از سوي شهرداري براي احداث و تجهيز به اين سازمان ارائه شده است .

رحيم مشائي افزود : در زمان حاضر با توجه به اهميت رسيدگي به بي خانمانها و كارتن خوابها با توجه به سردي هوا اين افراد از سوي شهرداري تهران و باهمكاري نيروي انتظامي از نقاط مختلف شهر جمع آوري و به سراي احسان در كهريزك منتقل مي شوند.

وي ادامه داد : سراي احسان كهريزك ظرفيت محدودي در حدود 150 نفر دارد و امكان نگهداري افراد بي خانمان براي مدت نسبتا طولاني در اين اردوگاه وجود ندارد به همين علت تلاش ما اين است كه هر چه زودتر اولين اردوگاه نگهداري بي خانمانها را در منطقه 18 شهرداري آماده كنيم .

وي گفت : افراد بي خانمان در نقاط مختلف شهر پراكنده هستند به همين علت اطلاعات كامل و جامعي در مورد آنها وجود ندارد در صورتي كه اطلاعات لازم در مورد محل اين افراد به شهرداري داده شود ، شهرداري تهران براي انتقال آنان به اردوگاههاي موقف اقدام مي كند.

وي افزود : بر اساس مصوبه شوراي عالي اجتماعي اعتبار لازم براي احداث اين اردوگاهها بايد از سوي استانداري تامين شود اما به رغم تامين نشدن اين اعتبار به علت ضرورت موضوع كار ساخت و تجهيز اردوگاههاي نگهداري بي خانمانها را آغاز كرده ايم به اين اميد كه اين اعتبار بعدا به شهرداري تهران وصول شود.