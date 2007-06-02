اگر امام بود مردم را به اتحاد فرا می خواند / دولت مبلغ صدور انقلاب باید از پشتوانه و بدنه علمی و کارشناسی برخوردار باشد

سید رضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز در یک گفتگو با خبرنگار مهردر پاسخ به اینکه آیا شما نقد آرای امام و رفتار سیاسی ایشان را جایز می دانید یا نه؟ گفت: در مورد نقد و ارزیابی آرای امام سه نکته وجود دارد: اول اینکه ما امام(ره) را معصوم نمی دانیم، بنابراین نقد گفته های ایشان جایز و لازم است، دوم اینکه خود امام(ره) در مواردی اعتراف کرده است که ما اگر این کار را نمی کردیم و یا فلان کار را انجام می دادیم اوضاع بهتر می شد .



وی به فرازهای پایانی وصیت نامه امام (ره) اشاره کرد و گفت : امام (ره) در این بخش می فرماید که من از درگاه خدا به خاطر قصورها و تقصیرهایی که انجام داده ام معذرت می خواهم.

اکرمی سومین نکته در جایز بودن نقد امام ( ره) را لزوم توجه به ظرف مکان و زمان دانست و گفت :نقد امام (ره) باید از سر دلسوزی انجام شود نه اینکه به قصد توهین و یا از سر عناد صورت گیرد.

عضو جامعه روحانیت مبارز درباره سفارش و تاکید حضرت امام (ره) پیرامون صدور انقلاب اظهار داشت: معنای صدور انقلاب این است که ما مردم جهان را متوجه حرف حسابمان(که برگرفته از اسلام است) نماییم و کیفیت صدور انقلاب باید به گونه ای باشد که کشورهای دنیا بتوانند ازمدیریت اجرایی، فناوری هسته ای، سیاست خارجی، سیاست داخلی، آموزش عالی و منش اخلاقی ما الگو بگیرند.

اکرمی درباره ویژگی های دولت مبلغ صدورانقلاب گفت: دولت مبلغ صدور انقلاب باید از پشتوانه و بدنه علمی و کارشناسی برخوردار باشد و بتواند به سئوالات و شبهات مطرح شده پاسخ گوید و در مذاکراتی که با دولت های اروپایی و غربی انجام می دهد ضمن حفظ شرایط مذاکره به تبلیغ اصول انقلاب بپردازد.

وی افزود: ویژگی دیگر دولت مبلغ صدور انقلاب این است که باید حرف و عملش یکی باشد و در راستای وحدت اقشار مختلف کشور گام بردارد.

این نماینده پیشین مجلس، موفقیت پروژه صدور انقلاب را در مقطع کنونی و در دولت های مختلف بعد از انقلاب متوسط ارزیابی کرد و افزود: تلاش ابرقدرت ها و کشورهای غربی برای توطئه علیه جمهوری اسلامی و ناکامی آنها تا این لحظه دلیل قاطعی بر صدور انقلاب به خارج از مرزهای ایران است.

وی قیام امام (ره) را دارای مراحل گوناگون و با توجه خاص امام(ره) به شرایط و مقتضیات زمانی توصیف کرد و گفت: امام خمینی(ره) از همان ابتدای قیام به فکر سرنگونی رژیم شاه بود ، من به هیچ وجه نظریه کسانی را که می گویند امام از ابتدا به فکر تشکیل حکومت نبود قبول ندارم چرا که امام براساس رشد آگاهی مردم و مقتضیات زمانی برای تشکیل حکومت گام برداشت.

سید رضا اکرمی پیروی راستین مسلمانان و دولتمردان مسلمان را از اندیشه ها و راه حضرت امام سبب اتحاد جهان اسلام دانست و گفت: پایمردی و ایستادگی ما در برابر سلطه طلبان از مهمترین عوامل بیداری در جهان اسلام و حتی سایر کشورهای دنیاست.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که "شما چه شباهت هایی بین امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری می بینید؟" اظهار داشت: جایگاه امام نسبت به مقام معظم رهبری همانند جایگاه رسول خدا(ص) نسبت به حضرت علی(ره) است. پیغمبر بنیانگذار اسلام وعلی ادامه دهنده راه او بود ، امام (ره) هم بنیانگذار انقلاب اسلامی بود و حضرت آیت الله خامنه ای ادامه دهنده راه ایشان است.

عضو جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: در بیشتر مواضع امام و آیت الله خامنه ای ؛ همچون مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی بویژه آمریکا و اسرائیل؛ وحدت نظر کاملا محسوس است.

اکرمی با اشاره به اینکه اگر امام زنده بود قطعا به مردم اعتماد می کرد و آنان را به حضور در صحنه و اتحاد فرا می خواند، افزود: دعوت به مکتبی بودن، مبارزه با سلطه طلبی آمریکا، دعوت دولتمردان مسلمان به تجدید نظر در سیاست های خود و فراخواندن جهان اسلام به وحدت جزء موضوعاتی هستند که اگر امام زنده بود آن ها را د راولویت توجه قرار می داد.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال مهر که کدام جمله امام را زیباترین جمله می دانید؟ گفت: زیباترین جمله امام این سخن ایشان بود که فرمود " اگر من را یک خدمتگذار بدانید بهتر است تا یک رهبر بدانید".