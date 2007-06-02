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۱۲ خرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۵۹

/ بازخوانی اندیشه امام(ره) - 5 / سید رضا اکرمی در گفتگو با مهر :

اگر امام بود مردم را به اتحاد فرا می خواند / دولت مبلغ صدور انقلاب باید از پشتوانه و بدنه علمی و کارشناسی برخوردار باشد

اگر امام بود مردم را به اتحاد فرا می خواند / دولت مبلغ صدور انقلاب باید از پشتوانه و بدنه علمی و کارشناسی برخوردار باشد

یکی از یاران امام (ره) در دوران انقلاب گفت : فرا خواندن مردم به اتحاد ، دعوت به مکتبی بودن، مبارزه با سلطه طلبی آمریکا، دعوت دولتمردان مسلمان به تجدید نظر در سیاست های خود و فراخواندن جهان اسلام به وحدت ، جزء موضوعاتی هستند که اگر امام زنده بود آن ها را در اولویت توجه قرار می دادند.

سید رضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز در یک گفتگو با خبرنگار مهردر پاسخ به اینکه آیا شما نقد آرای امام و رفتار سیاسی ایشان را جایز می دانید یا نه؟ گفت: در مورد نقد و ارزیابی آرای امام سه نکته وجود دارد: اول اینکه ما امام(ره) را معصوم نمی دانیم، بنابراین نقد گفته های ایشان جایز و لازم است، دوم اینکه خود امام(ره) در مواردی اعتراف کرده است که ما اگر این کار را نمی کردیم و یا فلان کار را انجام می دادیم اوضاع بهتر می شد .

وی به فرازهای پایانی وصیت نامه امام (ره) اشاره کرد و گفت : امام (ره)  در این بخش می فرماید که من از درگاه خدا به خاطر قصورها و تقصیرهایی که انجام داده ام معذرت می خواهم.

اکرمی سومین نکته در جایز بودن نقد امام ( ره)  را لزوم توجه به ظرف مکان و زمان دانست و گفت :نقد امام (ره) باید  از سر دلسوزی انجام شود نه اینکه به قصد توهین و یا از سر عناد صورت گیرد.

عضو جامعه روحانیت مبارز درباره سفارش و تاکید حضرت امام (ره) پیرامون صدور انقلاب اظهار داشت: معنای صدور انقلاب این است که ما مردم جهان را متوجه حرف حسابمان(که برگرفته از اسلام است) نماییم و کیفیت صدور انقلاب باید به گونه ای باشد که کشورهای دنیا بتوانند ازمدیریت اجرایی، فناوری هسته ای، سیاست خارجی، سیاست داخلی، آموزش عالی و منش اخلاقی ما الگو بگیرند.

اکرمی درباره ویژگی های دولت مبلغ صدورانقلاب گفت: دولت مبلغ صدور انقلاب باید از پشتوانه و بدنه علمی و کارشناسی برخوردار باشد و بتواند به سئوالات و شبهات مطرح شده پاسخ گوید و در مذاکراتی که با دولت های اروپایی و غربی انجام می دهد ضمن حفظ شرایط مذاکره به تبلیغ اصول انقلاب بپردازد. 

وی افزود: ویژگی دیگر دولت مبلغ صدور انقلاب این است که باید حرف و عملش یکی باشد و در راستای وحدت اقشار مختلف کشور گام بردارد.

این نماینده پیشین مجلس، موفقیت پروژه صدور انقلاب را در مقطع کنونی و در دولت های مختلف بعد از انقلاب متوسط ارزیابی کرد و افزود: تلاش ابرقدرت ها و کشورهای غربی برای توطئه علیه جمهوری اسلامی و ناکامی آنها تا این لحظه دلیل قاطعی بر صدور انقلاب به خارج از مرزهای ایران است.

وی قیام امام (ره) را دارای مراحل گوناگون و با توجه خاص امام(ره)  به شرایط و مقتضیات زمانی توصیف کرد و گفت: امام خمینی(ره) از همان ابتدای قیام به فکر سرنگونی رژیم شاه بود ، من به هیچ وجه نظریه کسانی را که می گویند امام از ابتدا به فکر تشکیل حکومت نبود قبول ندارم چرا که امام براساس رشد آگاهی مردم و مقتضیات زمانی برای تشکیل حکومت گام برداشت.

سید رضا اکرمی پیروی راستین مسلمانان و دولتمردان مسلمان را از اندیشه ها و راه حضرت امام سبب اتحاد جهان اسلام دانست و گفت: پایمردی و ایستادگی ما در برابر سلطه طلبان از مهمترین عوامل بیداری در جهان اسلام و حتی سایر کشورهای دنیاست.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که "شما چه شباهت هایی بین امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری می بینید؟" اظهار داشت: جایگاه امام نسبت به مقام معظم رهبری همانند جایگاه رسول خدا(ص) نسبت به حضرت علی(ره) است. پیغمبر بنیانگذار اسلام  وعلی ادامه دهنده راه او بود ، امام (ره) هم بنیانگذار انقلاب اسلامی بود و حضرت آیت الله خامنه ای ادامه دهنده راه ایشان است.

عضو جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: در بیشتر مواضع امام و آیت الله خامنه ای ؛ همچون مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی بویژه آمریکا و اسرائیل؛ وحدت نظر کاملا محسوس است.

اکرمی با اشاره به اینکه اگر امام زنده بود قطعا به مردم اعتماد می کرد و آنان را به حضور در صحنه و اتحاد فرا می خواند، افزود: دعوت به مکتبی بودن، مبارزه با سلطه طلبی آمریکا، دعوت دولتمردان مسلمان به تجدید نظر در سیاست های خود و فراخواندن جهان اسلام به وحدت جزء موضوعاتی هستند که اگر امام زنده بود آن ها را د راولویت توجه قرار می داد.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال مهر که کدام جمله امام را زیباترین جمله می دانید؟ گفت: زیباترین جمله امام این سخن ایشان بود که فرمود " اگر من را یک خدمتگذار بدانید بهتر است تا یک رهبر بدانید".

کد مطلب 496038

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