ماجرای قراردادهای ۸۹ روزه مدافعان سلامت/ مطالبه ای فراتر از حقوق

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: به گواه متخصصان امر معضلی که تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با آن مواجه اند کمبود نیروی انسانی است و این معضل همواره طی سالیان اخیر باعث شده تا پرستارانی که در بیمارستان‌ها اقدام به فعالیت می‌کنند بیشتر از میانگین جهانی بیمار در اختیار آنان باشد.

با گسترش ویروس کووید ۱۹ در جهان و ورود این بیماری به استان و کشور تقاضا برای دریافت خدمات درمانی افزایش بی سابقه‌ای داشته و در این میان افرادی که به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند باید خدمات درمانی دریافت کنند و برخی هم که بیم ابتلاء به کرونا دارند با مراجعه به مراکز درمانی به تلاش هستند تا خدمات درمانی مناسب در راستای مقابله با کرونا دریافت کنند.

افزایش بیماران فعالیت پرستاران را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد و همین موضوع باعث شده تا ارائه خدمت گاهاً با مشکل مواجه شود اما این تنها عامل سختی کار پرستاران نیست بلکه برخی از این افراد باید در جبهه‌ای دیگر نیز مبارزه کرده و در تلاش باشند تا حقوقی که بر اساس قراردادهای ۸۹ روزه تعیین شده است محقق کنند.

این در حالی است که باید پرسید به غیر از حقوق، چرا علوم پزشکی با این پرستاران قراردادهای ۸۹ روزه منعقد کرده است. پرستاران امید داشتند که در شرایط کنونی آنها بتوانند در مسیر جذب قرار بگیرند، انتظاری که تاکنون میسر نشده و تعهدات دانشگاه در حد همان پرداخت حقوق باقی مانده است.

کرونا و قراردادهای ۸۹ روزه

گسترش کرونا و افزایش تعداد مبتلایان به کووید ۱۹ در استان فارس میزان تقاضا برای خدمات بهداشتی را افزایش داد. با افزایش میزان مراجعات و ثابت بودن میزان پرستاران خیل عظیمی از مراجعات به مراکز درمانی صورت گرفت.

در این میان دانشگاه علوم پزشکی نیز با ایجاد سامانه‌ای از افراد به صورت داوطلبانه اقدام به دعوت به کار کرد و با قراردادهای ۸۹ روزه در راستای تأمین نیاز نیروی انسانی بیمارستان‌ها اقدام کرد که این افراد نیز بخشی از مدافعان سلامت اجتماعی در راستای مقابله با کرونا در جامعه بودند.

قراردادهایی که با عنوان قراردادهای ۸۹ روزه میان کارگزار بیمارستان و افراد داوطلب امضا شده بود بر اساس گفته مدیر این بخش قراردادی بود که شامل پرداخت حقوق، بیمه و اضافه کاری است و افرادی که به صورت داوطلبانه اقدام به ثبت نام در این سامانه کرده بودند با مطالعه این قرارداد و شرایط مندرج در آن فعالیت خود را آغاز کردند اما هیچگاه عنوان نشده که این متقاضانی در شرایط ناچاری تن به قراردادهای ۸۹ روزه داده اند قراردادهایی که هیچ امیدی به جذب دائمی و استخدام آنها نیست.

حقوق تمامی افراد پرداخت شد

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کارگزار این دانشگاه در پرداخت حقوق به پرستارانی که قرارداد ۸۹ روزه داشتند متعهد بوده حقوق تمامی افراد پرداخت شده است.

لیلا هاشمی زاده در ادامه با بیان روند جذب افراد یادآور شد: فعالیت ستاد داخلی کرونا در دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دوم اسفند ماه سال گذشته آغاز و ارزیابی‌ها از میزان کاستی‌ها در راستای تأمین ملزومات مورد نیاز بیمارستان‌های استان صورت گرفت این در حالی است که کمبود نیروی انسانی پرستار در دانشگاه علوم پزشکی استان نیز همچون سایر نقاط کشور وجود داشت.

وی اضافه کرد: پس از مشخص شدن بیمارستان معین مقابله با کووید ۱۹ در استان مشخص شد بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) در گام نخست نیازمند ۲۱ نفر نیرو است که این افراد شامل ۶ نفر نیروی کمک بهیار و ۱۵ پرستار می‌شدند که این افراد نیز در قالب نیروهای شرکتی و کمک بهیار شرکتی دعوت به فعالیت شدند در خصوص انتخاب افراد نیز می‌توان گفت که افراد بر اساس ثبت نام در تارنمای داوطلبی انتخاب شده و پس از ارائه اطلاعات مربوطه در خصوص نوع و نحوه قرارداد فعالیت خود را در صورت رضایت آغاز کرده‌اند.

هاشمی زاده در خصوص نحوه قرارداد پرستاران یادآور شد: با توجه به میزان فعالیت‌هایی که مدافعان سلامت داشته‌اند مقرر شد حقوق پرداختی به پرستارانی که قرارداد ۸۹ روزه با دانشگاه امضا کرده‌اند بیش از حداقل اداره کار باشد و حقوق این افراد همچون سایر نیروهای شرکتی دانشگاه باشد و پیشنهاد شده تا این افراد با توجه به خدماتی که در دوران شیوع کرونا ارائه داده‌اند در صورتی که آزمون تبدیل وضعیت برگزار شده و این افراد میانگین لازم را کسب کنند در مرحله مصاحبه حضور امتیاز ویژه ای به آنان تعلق گیرد.

تمدید مرحله دوم قراردادهای ۸۹ روزه

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: قراردادهایی که در مرحله اول میان دانشگاه علوم پزشکی و پرستاران امضا شده است در مرحله دوم نیز به صورت خودکار تمدید شده تا با توجه به افزایش آمارهای مبتلایان به کرونا در استان از خدمات پرستاران بهره برداری شود.

وی افزود: در مرحله دوم نیز تمامی شرایط مندرج در قرارداد اول لحاظ شده و افراد با همان شرایط به ارائه خدمات ادامه می‌دهند این در حالی است که اگر شیوع کرونا در جامعه همچنان ادامه داشته باشد این احتمال وجود دارد که مرحله سوم و چهارم نیز این قراردادها تمدید شود.

۱۰۳ پرستار ۸۹ روزه در استان

هاشمی زاده در خصوص پرستاران استان نیز تصریح کرد: با توجه به نوع فعالیت و میزان تقاضا در این حوزه بیش از ۱۰۳ پرستار با قرارداد ۸۹ روزه در استان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند.

وی افزود: در استان بیش از ۲۴ نفر نیز کمک بهیار هستند که این افراد نیز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند لازم به ذکر است که با توجه به نیاز دانشگاه علوم پزشکی به نیروی انسانی هیچ تعدیلی از پرستارانی که قرارداد ۸۹ روزه داشته‌اند صورت نگرفته است.

او ادامه داد: حقوق تمامی افراد نیز پرداخت شده اما با توجه به اینکه میزان اضافه حقوق تمامی بیمارستان‌ها با اندکی تأخیر پرداخت می‌شود لذا پرداخت اضافه حقوق نیروهای قراردادی ۸۹ روزه نیز پس از گذشت مدت زمان کوتاهی و رسیدن موعد پرداخت آن توسط کارگزار پرداخت خواهد شد.

مطالبات پرستاران فقط حقوق نیست

به گزارش مهر، به هر حال پرستاران که این روزها در صف اول مبارزه با کرونا قرار دارند باید به شکل مناسب‌تری مورد حمایت قرار گرفته و تقاضاهای آنان برای جذب در سیستم بهداشت و درمان با جدیت دنبال شود.

پرستاران اعتقاد دارند چنین قراردادهایی فقط راه را برای نداشتن تعهد جذب دائمی از سوی علوم پزشکی هموار تر کرده است.