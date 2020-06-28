موانع فراروی تولید و اقتصاد را رفع کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی پیش ازظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی کار تولید را بسیار سخت خواند و اظهار داشت: در زمینه رفع موانع تولید نیازمند تکمیل شیوه و نگاه در این زمینه بوده و با شناسایی از فرصت‌ها و استفاده از آنها می‌توان برخی مشکلات را در این زمینه حل کرد.

وی با بیان اینکه این گونه نشست‌ها نباید فقط به بیان مشکلات تولید کنندگان ختم شود، افزود: واحدهای تولیدی شهرستان تنکابن این استعداد و ظرفیت را دارند که از میزان سود دهی بالایی برخوردار باشند و اگر به این میزان نرسیدند گره‌های آنان بایستی باز شود.



حسینی با بیان اینکه در هر زمینه‌ای از تولید قانون مزاحمی وجود داشته باشد، ما با کمک نمایندگان و وزرا طرح و لایحه اش را تهیه می‌کنیم، خاطرنشان کرد: پیگیری در سطح مدیران کل و وزرا را بنده دنبال می‌کنم.

نماینده مردم منطقه در خانه ملت درباره بانک‌ها هم بیان داشت: من معتقدم منابع بانکی داریم و حتی این امکان وجود دارد که از این منابع بیشتر بهره مند شویم اما علاقه مندان به تولید باید طرح‌های قابل توجهی را تهیه کرده تا از منابع مالی بیشتری بهره مند شوند.



این مسئول تاکید تا در نشست‌های فعالان اقتصادی موانع و مشکلات، مزیت‌ها و فرصت‌ها و ارائه راهکارها در کنار هم بیان شود تا نتیجه مطلوب‌تری از آن حاصل شود.

زمینه خروج کارخانه‌ها از تملک بانک‌ها فراهم شود

فرماندار ویژه تنکابن نیز در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی بر عزم دولت در برطرف کردن موانع واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل تاکید کرد و گفت: فرمانداری ویژه تنکابن در قالب کارگروه تسهیل تلاش کرد تا شرایط امهال، استمهال تسهیلات و خروج واحدهای تولیدی از تملک بانک‌ها را فراهم سازد.

سید امیر حسینی جو ضمن قدر دانی از اراده‌ی تولید کنندگان افزود: علیرغم وجود مشکلات اقتصادی، تولید کنندگان با غیرت همچنان در این بخش فعال بوده و این کار بزرگ و ارزشمندی است.



وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی و مرکبات کشور در تنکابن قرار دارد، خاطرنشان کرد: وجود اینگونه مراکز بیانگر ظرفیت بالای تنکابن در تولید این محصولات است.

فرماندار ویژه تنکابن با تاکید بر استفاده از ظرفیت نماینده مجلس در سطوح ملی تصریح کرد؛ اثر گذاری شهرستانی در انجام امور بسیار مهم است.



حسینی جو با بیان اینکه از ظرفیت دانشگاه در کارگروه تسهیل و اشتغال بهره گرفته شد، اظهار داشت: تبدیل نگاه سنتی به تخصصی و تغییر روش و نگاه در تولید و اصلاح کشت و ایجاد صنایع تبدیلی از ضروریات بخش تولید در این منطقه است.



نماینده عالی دولت در تنکابن با بیان اینکه ۱۰ هزار واحد صنفی در شهرستان داریم، ادامه داد: ۴ کارخانه کنستانتره در شهرستان داریم که سه کارخانه آن تعطیل است.