به گزارش خبرنگار مهر، از روز دوم هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر امشب ۳ بازی برگزار میشود که در اولین بازی سپاهان میزبان گل گهر است و در دو بازی همزمان دیگر فولاد خوزستان از ماشین سازی پذیرایی میکند و نارنجی پوشان سایپا میهمان استقلال هستند.
سپاهان - گل گهر
شاگردان امیر قلعه نویی که به لطف پیروزی فولاد برابر استقلال در دیدار معوقه مربوط به هفته هفدهم موقعیت شان در رده دوم جدول حفظ شد، امشب برای حفظ این جایگاه و از بین نرفتن همه شانس خود برای قهرمانی، آخرین تلاشهای شان را برابر تیم پایین جدولی گل گهر انجام خواهند داد.
سپاهان در حال حاضر با ۳۷ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد و گل گهر ۱۹ امتیازی است و یکی از تیمهایی است که خطر سقوط به دسته پایینتر آنها را تهدید میکند.
فولاد - ماشین سازی
شاگردان نکونام بعد از پیروزی برابر استقلال در دیداری معوقه و تثبیت جایگاه خود در بالای جدول حالا به دنبال دومین پیروزی متوالی در خانه و صعود احتمالی به ردههای بالاتر جدول هستند.
سرخ پوشان اهواز که حالا شانس خوبی حتی برای نایب قهرمانی مسابقات دارند، با جدیت بیشتری به کسب سهمیه آسیا فکر میکنند و روی کاغذ به نظر نمیرسد کار دشواری مقابل ماشین سازی پیش رو داشته باشند.
استقلال - سایپا
مجیدی و یارانش بعد از سپری کردن کابوس اهواز در حالی به سایپا رسیدند که بیشترین تعداد غایب در یک بازی را امشب تجربه میکنند. آبیها نه تنها مقابل سایپا فرهاد مجیدی را به دلیل محرومیت در اختیار ندارند، بلکه به جز تبریزی، عارف غلامی، علی کریمی، شیخ دیاباته، ارسلان مطهری، میلاد زکیپور و احتمالاً فرشید اسماعیلی را هم در اختیار نخواهند داشت. دغدغه بزرگ مجیدی برای این بازی یافتن یک زوج حمله در کنار مهدی قائدی است.
آبیها در دو بازی آخر خود در لیگ برتر شکست خورده و هیچ امتیازی نگرفتهاند و شانس شان برای کسب قهرمانی به حداقل رسیده است. اگر آنها در این بازی موفق به کسب امتیازات لازم نشوند نه تنها تاحدود زیادی برای قهرمانی در این فصل مایوس میشوند، بلکه شانس شان برای کسب سهمیه آسیا هم کاسته خواهد شد.
نارنجی پوشان که یکی از معدود تیمهایی هستند که در این فصل در تیم مدیریتی و فنی شان تغییری ایجاد نشده، در ۲۱ بازی گذشته تنها ۱۹ امتیاز به دست آورده و یکی از تیمهایی هستند که با خطر سقوط به لیگ دسته اول مواجه هستند.
برنامه دیدارهای روز دوم از هفته بیست و دوم لیگ برتر؛
دوشنبه ۹ تیرماه
* فولاد مبارکه – گل گهر سیرجان
داور: امیر عرب براقی کمکها: رحیم حاجیلو – محسن بابایی – روح الله شریفی ناظر: علیرضا کهوری
* فولاد خوزستان – ماشین سازی تبریز
داور: سیدرضا مهدوی کمکها: امیررضا آشور ماهانی – حمید سبحانی – احمد محمدی ناظر: حسن کامرانی فر
* استقلال تهران – سایپا تهران
داور: پیام حیدری کمکها: سعید علی نژادیان – علی اکبر نوری – رضا عادل ناظر: بهرام پیما
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