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۱۲ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۴۵

تیم ملی فوتبال دوشنبه شب به تهران بازمی گردد

تیم ملی فوتبال پس از رویارویی با تیم ملی فوتبال مکزیک دوشنبه شب به تهران بازمی گردد و دور جدید تمرینات خود را از سر می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان که با هدف رویارویی با تیم ملی فوتبال مکزیک به این کشور سفر کرده است پس از رویارویی با شاگردان هوگو سانچس دوشنبه شب به تهران بازمی گردد.

این دیدار دوستانه 30/3 بامداد فردا در مکزیکو سیتی برگزار خواهد شد که نخستین دیدار هوگوسانچس درلباس مربیگری تیم ملی فوتبال مکزیک است. در این دیدار تیم ملی فوتبال ایران بدون بازیکنان شاغل در لیگ های اروپایی به میدان می رود و از این جمع تنها جواد نکونام تیم ملی را همراهی می کند.

تمرینات تیم ملی از تاریخ 22 خردادماه در کمپ تیم های ملی پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 496064

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