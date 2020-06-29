مقابله با هجمه‌ اعتقادی دشمن در دهه کرامت/ روحانی و مداح مکمل اند

عباسی ادامه داد: کشور و مردم ایران در حوزههای بسیاری مدیون این خواهر و برادر از فرزندان امام موسی کاظم (ع) هستند که گرامیداشت میلاد این دو بزرگوار و فاصله میانی آنکه با نام دهه کرامت نامگذاری شده است، فرصت مناسبی برای تزریق انرژی ویژه و خوب به کشور است.
این مداح اهل بیت (ع) با اشاره به اینکه به واسطه برنامههای دهه کرامت و توسل به این خواهر و برادر میتوان بلای کرونا را از کشور دور کرد، گفت: همچون گذشته هجمههای بسیاری از سوی دشمن به اعتقادات کشور وارد شده است و این میتواند بهانهای برای برگزاری برنامههای دهه کرامت باشد تا هرچند باوجود ویروس کرونا آنها را در فضای مجازی دنبال کنیم تا موجب تحکیم ایمان مردم شود.
وی با اشاره به ضرورت ترویج سیره رضوی در برنامههای مختلف دهه کرامت در مساجد و هیأتها تصریح کرد: ابعاد مختلف زندگی امام رضا (ع) باید از سوی روحانیون برای مردم تبیین شود و در این امر نیز بدون هیچ اضافه و کمی واقعیات بیان شود که در این صورت اثرگذارتر خواهد بود.
عباسی ادامه داد: مداحان نیز در این مجالس باید با اشعار غنی و پرمحتوا مکمل بیان روحانیون باشند تا به قول امروزیها یک پک کامل به مستمع ارائه شود تا بر روی احساسات، اعتقادات و عواطف مردم اثرگذار باشند.
این مداح اهل بیت (ع) در پایان اظهار کرد: اگر روحانیت خوب تبیین کند، اما مداح شعر بیمحتوا و پوچ و صرفاً بر اساس احساسات و بعضاً غلو بیان کنند، کار لنگ میماند و برعکس هم ممکن است رخ دهد. این دو باید باهم آمیخته و تلفیق شوند تا بسته کامل از معارف اهل بیت به مستمع ارائه شود.
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