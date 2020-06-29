به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه قرارگاه جهش تولید با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و معاونان وزرای امور اقتصادی و راه و شهرسازی برگزار شد.

در این جلسه بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، طی سه ماهه ابتدای سال جاری، ۲۱۱ واحد غیرفعال در شهرک‎‌های صنعتی سراسر کشور مجدداً راه‌اندازی و به مدار تولید بازگشتند.

بر اساس سیاستگذاری‌های صورت گرفته، تا پایان سال جاری ۱۵۰۰ واحد صنعتی غیرفعال دیگر در شهرک‌های صنعتی به مدار تولید بازخواهند گشت.

همچنین در راستای سیاست احیای واحدهای راکد در شهرک‌های صنعتی و نیز معادن غیرفعال در سراسر کشور، مقرر شده تا در یک اقدام مشابه، ۱۰۲۰ معدن غیرفعال نیز به مدار تولید بازگردانده شوند.

در عین حال، یکی از مباحث مطرح شده در جلسه قرارگاه جهش تولید، تأمین بی‌وقفه مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی است که ساز و کارهای مرتبط با آن، در این جلسه با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نمایندگان بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و توافق واقع شد.

بر این اساس اعضای قرارگاه جهش تولید، ضمن تقدیر از تلاش‌های بانک مرکزی در خصوص بهبود وضعیت تخصیص ارز، تداوم تأمین ارز مورد نیاز کارخانجات تولیدی در سال جهش تولید را خواستار شدند.

همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات و برخورد با آن دسته از صادرکنندگانی که درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها صفر است نیز ارائه شد.

بر اساس مصوبه قرارگاه جهش تولید، مقرر شد تا فهرست مواد اولیه موجود در بنادر کشور از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و گمرک نیز با هماهنگی معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ترخیص کالاهای آنها را در اولویت قرار دهد.

پیام اصلی جلسه قرارگاه جهش تولید به تولیدکنندگان کشور این بود که دولت در هر شرایطی، ارز مورد نیاز مواد اولیه کارخانجات را تأمین خواهد کرد.