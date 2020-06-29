صدور یا تمدید کارت بازرگانی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی است.

در این نامه آمده است: احتراماً، همانگونه که استحضار دارید بر اساس حکم ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، "صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور، با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت."

با عنایت به مراتب فوق و نظر به عام بودن حکم ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی بدون اخذ گواهی صدرالاشاره به هر دلیل، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم رعایت حکم ماده قانونی موصوف در هنگام صدور کارت بازرگانی مسئولین امر، نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

در این راستا و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت، ادارات امور مالیاتی ذیربط در برخورد با این قبیل موارد، بدهی مالیاتی را از مسئولین امر مطالبه خواهند نمود. لذا مقتضی است لزوم دریافت گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای تمامی متقاضیان صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی، مؤکدة به کلیه اتاق‌های بازرگانی یاد آوری گردد.