  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ تیر ۱۳۹۹، ۷:۳۹

«فیصل المقداد»:

آمریکا و رژیم صهیونیستی در ورای تمام مشکلات سوریه قرار دارند

آمریکا و رژیم صهیونیستی در ورای تمام مشکلات سوریه قرار دارند

معاون وزیر خارجه سوریه با انتقاد از قانون سزار اعلام کرد که در ورای مشکلات ایجاد شده برای سوریه، رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن سوریه، «فیصل المقداد» معاون وزیر خارجه سوریه، اعلام کرد که در ورای تمام مشکلات ایجاد شده برای این کشور، رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارند.

وی در ادامه افزود: همان قدر که سوریه از قانون سزار ضرر می کند کشورهای همسایه نیز ضرر خواهند کرد و به نفع آنها است که به هماهنگی های خود با دمشق ادامه دهند.

المقداد خاطرنشان کرد: به نفع رهبران و ملت های این کشورهای عربی است که به هماهنگی های سیاسی و اقتصادی خود با سوریه ادامه دهند.

وی افزود: ما می توانیم با همکاری یکدیگر از این مشکلات خارج شویم. در پس تمام این مشکلات اسرائیل و آمریکا ایستاده اند.

المقداد اظهار داشت: ما با اشغالگری های نیروهای سوریه دموکرات (تحت حمایت آمریکا) در قبال برخی از ساختمان های نهادهای دولتی در شمال شرق سوریه مخالف هستیم.

وی خاطرنشان کرد: سوریه که در برابر تمام این توطئه ها ایستادگی کرده به مقاومت خود ادامه می دهد. در پس این بازی ها، آمریکا و دشمنان سوریه قرار دارند.

کد مطلب 4960933
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
      0 0
      پاسخ
      خداون ان شالله همشونو سرنگون خواهد کرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها