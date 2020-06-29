آمریکا و رژیم صهیونیستی در ورای تمام مشکلات سوریه قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن سوریه، «فیصل المقداد» معاون وزیر خارجه سوریه، اعلام کرد که در ورای تمام مشکلات ایجاد شده برای این کشور، رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارند.

وی در ادامه افزود: همان قدر که سوریه از قانون سزار ضرر می کند کشورهای همسایه نیز ضرر خواهند کرد و به نفع آنها است که به هماهنگی های خود با دمشق ادامه دهند.

المقداد خاطرنشان کرد: به نفع رهبران و ملت های این کشورهای عربی است که به هماهنگی های سیاسی و اقتصادی خود با سوریه ادامه دهند.

وی افزود: ما می توانیم با همکاری یکدیگر از این مشکلات خارج شویم. در پس تمام این مشکلات اسرائیل و آمریکا ایستاده اند.

المقداد اظهار داشت: ما با اشغالگری های نیروهای سوریه دموکرات (تحت حمایت آمریکا) در قبال برخی از ساختمان های نهادهای دولتی در شمال شرق سوریه مخالف هستیم.

وی خاطرنشان کرد: سوریه که در برابر تمام این توطئه ها ایستادگی کرده به مقاومت خود ادامه می دهد. در پس این بازی ها، آمریکا و دشمنان سوریه قرار دارند.