«الکاظمی» نسبت به عملیات علیه مقر حشد شعبی ابراز تأسف کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «محمد کریم» نماینده ائتلاف الفتح عراق، اعلام کرد که «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر این کشور به فراکسیون های سیاسی ابلاغ کرده که نسبت به عملیات حمله به مقر حشد شعبی در منطقه الدوره در بغداد متأسف است.

وی افزود: الکاظمی اعلام کرده که در جریان برخی اطلاعات نبوده و اطلاعات غلط و ناقص به وی داده اند.

این نماینده عراقی خاطرنشان کرد: عملیات حمله به مقر نیروهای حشد شعبی تحت نظارت آمریکا صورت گرفته و بخشی از کودتای نرم در عراق به شمار می رود که آمریکا برای اجرای آن تلاش می کند.

وی افزود: آگاهی و بیداری رهبران سیاسی این نقشه آمریکا را در راستای اختلاف افکنی میان نیروهای حشد شعبی و نهادهای امنیتی خنثی کرد.

لازم به ذکر است که گروه های سیاسی در عراق خواهان موضع گیری شفاف و روشن نخست وزیر این کشور در قبال عملیات علیه مقر حشد شعبی شده اند.