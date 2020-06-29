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۹ تیر ۱۳۹۹، ۷:۵۰

نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان:

«الکاظمی» نسبت به عملیات علیه مقر حشد شعبی ابراز تأسف کرده است

«الکاظمی» نسبت به عملیات علیه مقر حشد شعبی ابراز تأسف کرده است

یک نماینده عراقی اعلام کرد که نخست وزیر این کشور نسبت به اجرای عملیات حمله به مقر حشد شعبی در بغداد ابراز تأسف کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «محمد کریم» نماینده ائتلاف الفتح عراق، اعلام کرد که «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر این کشور به فراکسیون های سیاسی ابلاغ کرده که نسبت به عملیات حمله به مقر حشد شعبی در منطقه الدوره در بغداد متأسف است.

وی افزود: الکاظمی اعلام کرده که در جریان برخی اطلاعات نبوده و اطلاعات غلط و ناقص به وی داده اند.

این نماینده عراقی خاطرنشان کرد: عملیات حمله به مقر نیروهای حشد شعبی تحت نظارت آمریکا صورت گرفته و بخشی از کودتای نرم در عراق به شمار می رود که آمریکا برای اجرای آن تلاش می کند.

وی افزود: آگاهی و بیداری رهبران سیاسی این نقشه آمریکا را در راستای اختلاف افکنی میان نیروهای حشد شعبی و نهادهای امنیتی خنثی کرد.

لازم به ذکر است که گروه های سیاسی در عراق خواهان موضع گیری شفاف و روشن نخست وزیر این کشور در قبال عملیات علیه مقر حشد شعبی شده اند.

کد مطلب 4960936
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
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      از ضعفشه . زورش مي رسيد از صدام بدتر بود.
    • IR ۲۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
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      این الکاظمی باایت چشای ورقلمبیدش فکرکرده خیلی عقل کله حشدالشعبی اینقدرنامردی وخیانت دیده که ابرازتاسف فقط نگاهی عاقل اندرصفیه به الکاظمی میاندازد
    • علی IR ۲۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
      0 0
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      کار خود الکاظمی هست وهیچکس بهتر از او با حشدالشعبی آشنا نیست.. الکاظمی مزدور آمریکاست.. ودر ترور سردار نقش اساسی داشت
    • IR ۲۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
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      الکاظمی غلط کرد
    • عرفان IR ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
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      سلام چرا از اینکه این آقا دستور به پایین کشیده شدن تمامی عکس های حضرات آیت‌الله خمینی و خامنه‌ای و سردار سلیمانی از تمامی خیابان و میادین عراق را دادند، خبر نمی‌گذارید؟

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