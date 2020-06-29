به گزارش خبرگزاری مهر، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی، در گفتگو با روزنامه صهیونیستی معاریو اعلام کرد: ایران و حزبالله لبنان، اسرائیل را به لبه پرتگاه میکشانند.
وی به دستاوردهای هستهای ایران و پرتاب موفقیتآمیز ماهواره «نور» طی یک ماه گذشته اشاره کرد.
لیبرمن خاطرنشان کرد: حزبالله لبنان در حال حاضر یک کارگاه تولید موشکهای بسیار دقیق میسازد و این کارگاه میراث «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی سپاه قدس ایران به شمار میرود. تمام این مسائل باعث میشود اسرائیل به لبه پرتگاه کشیده شود.
وی افزود: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هیچ طرح و برنامهای برای رویارویی با ایران و حزبالله لبنان ندارد.
لیبرمن هم چنین به سیاستهای ایران در حرکت در مسیر برنامههای نظامی و حمایت از حزبالله و جنبشهای حماس و جهاد اسلامی پرداخت.
نظر شما